فتح باب تحويل حجز الوحدات للمتقدمين على الإعلانات السابقة ضمن سكن كل المصريين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عبد الحميد: إتاحة الفرصة للمواطنين للتحويل لنفس المحافظة أو محافظة مجاورة وفقًا لشروط محددة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، وذلك للمواطنين منخفضى الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”، والذين تنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يقوموا بالتحويل مسبقًا، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالإعلان المتقدم عليه.

وأشارت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى أن فتح باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات سوف يكون خلال الفترة من الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 إلى الثلاثاء 24 أكتوبر 2023.

وأضافت أن عملية التحويل متاحة بعدد من المدن التى تم طرحها فى إعلانات سابقة، حيث يمكن للمواطن التحويل إما داخل نفس المحافظة مثل المواطنين المتقدمين بالإعلان العاشر لحجز وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، نموذج 90 مترا، حيث يمكنهم التحويل إما لمدينة أكتوبر الجديدة غرب المطار، نموذج 90 مترا، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 247.5 ألف جنيه، أو التحويل لمدينة حدائق أكتوبر، نموذج 90 مترا، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 341 ألف جنيه، وكذلك المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية فى مركز بنى سويف (أمام جامعة النهضة) ضمن إعلان المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين 2′′، حيث يمكنهم التحويل إما إلى مركز بنى سليمان (خلف الشونة)، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه، أو مدينة العلالمة، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنيه، كما يمكن للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية فى مدينتى قويسنا وأشمون بمحافظة المنوفية ضمن الإعلان الثانى عشر التحويل إلى مدينة السادات، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 197 ألف جنيه.

وصرحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أنه يمكن التحويل لمحافظة مجاورة، وذلك للمواطنين المتقدمين بمدينتى بسيون وسمنود بمحافظة الغربية ضمن الإعلان الثانى عشر، حيث يمكنهم التحويل إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، على أن يكون سعر الوحدة السكنية 197 ألف جنيه.

وأشارت مى عبد الحميد إلى أن هناك عدة شروط للتحويل ومنها عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وعدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلى المتقدم عليه، وانطباق شروط الإعلان الأصلى على طلب العميل وقت التقديم، وعدم سبق التحويل من المشروع الأصلى المتقدم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

وأوضحت أنه فى حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الاولوية طبقًا للترتيب الآتي، أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك (الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثانيًا: المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا، ثالثًا: الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أن خطوات التحويل بسيطة، حيث يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الإلكترونى ثم الضغط على“مركز خدمة المواطنين”، ثم الضغط على زر“الطلبات” ثم زر”طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية”، ثم اختيار تحويل إلى مدينة / مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة / مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.

وأضافت أنه يجب على المواطن تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكترونى وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، وفى حالة قبول الطلب بعد دراسته، يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكترونى لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا).

وأكدت أنه لن يعتد بأى طلب تحويل يخالف شروط التحويل المعلنة مسبقًا، وشددت على أنه فى حالة عدم رغبة العميل فى تقديم طلب التحويل يعتبر ذلك عدولًا من العميل عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغيًا وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد فى الإعلان المتقدم عليه.

كما شددت مى عبد الحميد على سريان كل أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها فى كراسة شروط الحجز بالإعلان، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.