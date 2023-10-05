ارتفاع الإيرادات المحلية 404 ملايين دينار خلال الشهور السبعة الأولى من 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى (5.20 مليار دينار) أي بارتفاع بلغ 404 ملايين دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتحقق ما نسبته 59.4% من ما هو مقدر في قانون الموازنة العامة.



وقالت وزارة المالية في بيان صحفي، إن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 199.3 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 204.8 مليون دينار.



وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الضريبية يأتي نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 227.5 مليون دينار، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية و دون رفع النسب الضريبية.



وعلى صعيد الإنفاق العام قالت الوزارة، إن إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023 بلغ نحو 6156.2 مليون دينار مقابل ما قيمته 5888.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 366.8 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.



وبحسب الوزارة، فإنه نتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي انخفاضاً بنحو 80.7 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 924.8 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1005.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.



وعلى صعيد آخر، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) إلى ما نسبته 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز من عام 2023 مقابل ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.