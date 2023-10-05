Thursday, 05 October 2023 05:20 GMT

ارتفاع الإيرادات المحلية 404 ملايين دينار خلال الشهور السبعة الأولى من 2023

10/5/2023 8:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى (5.20 مليار دينار) أي بارتفاع بلغ 404 ملايين دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتحقق ما نسبته 59.4% من ما هو مقدر في قانون الموازنة العامة.


وقالت وزارة المالية في بيان صحفي، إن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 199.3 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 204.8 مليون دينار.


وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الضريبية يأتي نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 227.5 مليون دينار، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية و دون رفع النسب الضريبية.


وعلى صعيد الإنفاق العام قالت الوزارة، إن إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023 بلغ نحو 6156.2 مليون دينار مقابل ما قيمته 5888.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 366.8 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.


وبحسب الوزارة، فإنه نتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي انخفاضاً بنحو 80.7 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 924.8 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1005.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.


وعلى صعيد آخر، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) إلى ما نسبته 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز من عام 2023 مقابل ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

MENAFN05102023000208011052ID1107195547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث