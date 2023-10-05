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العمل : حملة تفتيشية على المدارس الخاصة

10/5/2023 8:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شكا معلمون ومعلمات يعملون في مدارس خاصة بمحافظة إربد من عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وبما يخالف العقد الموقع مع هذه المدارس.
ودعا هؤلاء في حديث لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) الجهات المعنية الى تكثيف التفتيش على هذه المدارس وتشديد الرقابة عليها للحد من المخالفات المرتكبة بحق العاملين لديها.
الناطق الإعلامي بوزارة العمل محمد الزيود، أكد أنه يجري زيارة المدارس التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور من قبل مفتشي الوزارة بناء على الشكاوى المقدمة، وفي حال ثبوتها تتم مخالفة المدرسة.
وأشار إلى أن عدد الشكاوى بمحافظة إربد بلغ 90 خلال الشهور التسعة الماضية وتم التعامل معها، مبينا ان الوزارة تنفذ حملة تفتيشية للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل وخلاف ذلك يتم إلزام المدرسة بدفع فروقات الأجور للعاملين لديها، وتحرير مخالفات بذلك.
ودعا الزيود الى عدم الاستجابة أو الرضوخ لضغوطات بعض المدارس غير الملتزمة، وتسجيل شكاوى عمالية عبر منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل.

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