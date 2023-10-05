الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جنوب إفريقيا

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جنوب إفريقيا
التاريخ
10/5/2023 8:11:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، تشيلاني موكوينا، سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة.
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