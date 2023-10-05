بريطانيا تمد أوكرانيا بـ 45.5 مليون يورو إضافية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ستوفر حكومة المملكة المتحدة مبلغا إضافيا قدره 45.5 مليون يورو لدعم قروض مالية لـ 3 ملايين أسرة في أوكرانيا.



أعلن ذلك ديوان رئيس الوزراء ريشي سوناك فيما وصفه بمقدمة أولوياته أثناء خطابه أمام قمة المجتمع الأوروبي السياسي في غرناطة اليوم الخميس، حيث تابع: "ستركز محادثات القادة على العمل المستمر للشركاء الأوروبيين لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والأسلحة بعيدة المدى، فضلا عن الجهود المبذولة لإنهاء الحصار الذي فرضه بوتين على إمدادات الحبوب الأوكرانية التي تمر عبر البحر الأسود".



وتابع ديوان رئيس الوزراء بأن رئيس الوزراء سيخصص أموالا إضافية للمساعدات الإنسانية لمساعدة الأوكرانيين على النجاة من الشتاء الثاني في ظل الصراع.

وفي القمة، سيعلن سوناك رسميا أن الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية ستتلقى 34 مليون يورو من لندن، وهو ما من شأنه أن يساعد في تزويد الأوكرانيين بالسكن والملابس الدافئة قبل فصل الشتاء. وقد تم تخصيص 11.5 مليون يورو أخرى لتزويد الأسر الأوكرانية بالكهرباء.



وكانت المملكة المتحدة قد قدمت في وقت سابق 500 مليون دولار في ضمانات القروض "لتمكين الحكومة الأوكرانية من تقديم مدفوعات حيوية لثلاثة ملايين أسرة هذا الشتاء".



ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني خلال اجتماعات غرناطة التركيز على القضايا المتعلقة بالوضع في أوكرانيا والاستخدام الآمن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ويتوقع سوناك أيضا الإعلان عن اتفاقيات جديدة مع بلجيكا وبلغاريا وصربيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

RT