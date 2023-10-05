نقص الحديد بالدم- كيف يؤثر على مختلف أجزاء الجسم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر نقص الحديد بالدم حالة يكون فيها مستوى الحديد في الدم أقل من المستوى الطبيعي المطلوب، لذلك يصنف من أكثر اضطرابات نقص العناصر الغذائية شيوعًا في العالم، التي قد تحدث نتيجة عدة أسباب، ويؤثر على مختلف أجزاء الجسم وأجهزته الحيوية.



تأثير نقص الحديد بالدم على مختلف أجزاء الجسم؟

- الدم والجهاز الدوري:

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد: يؤدي نقص الحديد إلى تدني مستوى الهيموغلوبين في الدم، مما يؤثر على قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى الأنسجة. قد يتسبب ذلك في الشعور بالتعب والضعف والدوخة وضيق التنفس.



- التعب والإرهاق: قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد بالتعب الشديد والإرهاق الزائد.



- التأثير على الانتباه والتركيز: يمكن أن يؤثر نقص الحديد على قدرة الشخص على التركيز والانتباه، وقد يعاني من صعوبة في تنفيذ المهام العقلية.



- ضعف الجهاز المناعي: قد يكون لنقص الحديد تأثير على جهاز المناعة، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وصعوبة في التعافي منها.



- جفاف الجلد: قد يؤدي نقص الحديد إلى جفاف الجلد وشحوبه.



- تساقط الشعر: يمكن أن يتسبب نقص الحديد في تساقط الشعر وفقدانه.

- تغيرات في الشهية: قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد بفقدان الشهية أو تغيرات في الشهية.



- الاضطرابات الهضمية: قد يصاحب نقص الحديد اضطرابات هضمية مثل الإمساك أو الإسهال.



هذه بعض الآثار الشائعة لنقص الحديد على مختلف أجزاء الجسم. إذا كنت تشتبه في وجود نقص الحديد، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب.

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