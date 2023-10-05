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رئيس الوزراء: لا يسمو لقبٌ ولا تعلو وظيفةٌ على وظيفة المعلِّم

10/5/2023 8:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حفل التَّكريم السَّنوي للمعلِّمين والمعرض التَّعليمي الذي تُقيمهُ وزارة التَّربية والتَّعليم؛ بمناسبة يوم المعلِّم العالمي.
وقال الخصاونة: لا يسمو لقبٌ ولا تعلو وظيفةٌ على وظيفة المعلِّم، الذي يحتلُّ مكانةً خاصَّة في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وسموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد.
وأضاف أن يوم المعلِّم العالمي مناسبة تستحق أن نُفرِدَ لها مساحة خاصَّة؛ لما للمعلِّم من مكانة عظيمة، ولما لدوره من قُدْسيَّة وأهميَّة وقيمة في كلِّ المجتمعات الإنسانيَّة على مرِّ التَّاريخ.
وأزجى تحيَّة تقدير وإجلال واعتزاز إلى كلِّ معلِّم ومعلِّمة، تَطَالُ عنانَ عطائِهم الوفير، وجهدِهِم الدَّؤوب، وتليق بمقاماتهم وقاماتهم الباسِقة، التي ترقى مع كلِّ حرف يعلِّموهُ لطلبتنا.

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