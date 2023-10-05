رئيس الوزراء: لا يسمو لقبٌ ولا تعلو وظيفةٌ على وظيفة المعلِّم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حفل التَّكريم السَّنوي للمعلِّمين والمعرض التَّعليمي الذي تُقيمهُ وزارة التَّربية والتَّعليم؛ بمناسبة يوم المعلِّم العالمي.
وقال الخصاونة: لا يسمو لقبٌ ولا تعلو وظيفةٌ على وظيفة المعلِّم، الذي يحتلُّ مكانةً خاصَّة في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وسموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد.
وأضاف أن يوم المعلِّم العالمي مناسبة تستحق أن نُفرِدَ لها مساحة خاصَّة؛ لما للمعلِّم من مكانة عظيمة، ولما لدوره من قُدْسيَّة وأهميَّة وقيمة في كلِّ المجتمعات الإنسانيَّة على مرِّ التَّاريخ.
وأزجى تحيَّة تقدير وإجلال واعتزاز إلى كلِّ معلِّم ومعلِّمة، تَطَالُ عنانَ عطائِهم الوفير، وجهدِهِم الدَّؤوب، وتليق بمقاماتهم وقاماتهم الباسِقة، التي ترقى مع كلِّ حرف يعلِّموهُ لطلبتنا.
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