مجلس النواب مهنئاً المعلمين: عقول عطاء وحملة رسالة نبيلة وبناء للأجيال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، باليوم العالمي للمعلمين، مؤكداً اعتزاز مجلس النواب بعطاء المعلمين ودورهم في مسيرة البناء الوطني عبر ما يقدمونه من خدمات جليلة ومقدرة في العملية التعليمية والتربوية.



وقال الصفدي: إن المعلمات والمعلمين على امتداد مساحة الوطن الغالي، كانوا عبر السنوات حملة رسالة نبيلة في بناء الأجيال ونقل المعرفة، وكانوا وسيبقون محط رعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى، والذي يرى فيهم أساس نهضة المجتمع والمستقبل، وتنشئة الجيل ووضعه على طريق المستقبل المتميز.



وختم الصفدي بالقول: تحية الفخر بالمعلم في يومه العالمي، وهو يحمل راية العلم والتربية، سراجاً للهدى والمعرفة، وساعداً للتنمية والعطاء، مواصلاً مسيرة البناء لتكون الأجيال أكثر تسلحاً بالعلم والقدرات.