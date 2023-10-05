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استاذة في الجامعة الأردنية تفوز بجائزة عالمية

10/5/2023 8:11:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فازت الدكتورة ياسمين زهير عيسى مراد من قسم الهندسة المدنية بجائزة الباحثة المتميزة في مجال الهندسة الإنشائية (Outstanding Woman Researcher in Structural Engineering)، التي يُختار الفائز بها بعد رفع توصيات لجنة خبراء تابعين لمجلس مؤسسة فينوس الدولية Venus International Foundation.
وقد اختيرت مراد للفوز بالجائزة التي تأسست عام 1882، من بين عدد كبير من المرشّحين؛ مراد التي نشرت في قاعدة بيانات سكوبس ما يقارب 50 بحثًا مصنّفًا تحظى بنسب استشهاد عالية، حتّى بات ترتيبها 34 على مستوى الباحثين في جميع تخصصات الجامعة الأردنية حسب تصنيف قاعدة سكوبس العالمية وحسب موقع الجامعة الأردنية كذلك .

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