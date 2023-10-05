وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات بالشونة الشمالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت فاعليات في الشونة الشمالية، اليوم الخميس، وثيقة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.
ورعى توقيع الوثيقة التي اطلقها المجلس الأمني المحلي بمركز أمن الشونة الشمالية بالتعاون مع بلدية معاذ بن جبل، متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، بحضور رئيس البلدية ساري العبادي، وأعضاء المجلس البلدي والأمني وممثلي المجتمع المحلي ووجهاء ومخاتير المنطقة.
وأكد الحوامدة أهمية الوثيقة التي تأتي اتساقاً مع التوجيهات الملكية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، والتطبيق الحازم للقانون الرادع لمرتكبيها، لافتا إلى أهمية دور المجتمع بمختلف فئاته لمساندة جهود الأجهزة المعنية في نبذ ومحاربة تلك الممارسات الضارة بالسلم المجتمعي.
وأكد الموقعون على الوثيقة أهمية المساندة المجتمعية لجهود مديرية الأمن العام في محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالمناسبات، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي تلك الممارسات السلبية التي تزهق أرواح الأبرياء.
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