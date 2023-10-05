الكاتب النرويجي يون فوس يفوز بجائزة نوبل للآداب 2023

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-منحت جائزة نوبل في الأدب للكاتب النرويجي يون فوس عن "مسرحياته المبتكرة ونثره، الذي يعطي صوتا لما لا يمكن قوله"، وفقا للأكاديمية السويدية.

فوس، البالغ من العمر 64 عاماً، هو أحد أبرز الكتاب المسرحيين في بلاده، وقد كتب حوالي 40 مسرحية بالإضافة إلى الروايات والقصص القصيرة وكتب الأطفال والشعر والمقالات.

أعلن ماتس مالم، السكرتير الدائم للأكاديمية، الجائزة يوم الخميس في ستوكهولم. قال مالم إنه اتصل بفوس هاتفيا لإبلاغه بالجائزة وأن الكاتب كان يقود سيارته في الريف ووعده بالعودة إلى المنزل بحذر.

قال أندرس أولسون، رئيس لجنة نوبل للآداب، إن عمل فوس متجذر "في لغة وطبيعة خلفيته النرويجية".

وتبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (مليون دولار) من وصية تركها مبتكرها المخترع السويدي ألفريد نوبل.

ويحصل الفائزون أيضًا على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطًا وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر.

الفائزون بجائزة نوبل للآداب في السنوات العشر الأخيرة



وفيما يأتي أسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للآداب:

- 2023: يون فوس (النرويج)

- 2022: أنّي إرنو (فرنسا)

- 2021: عبد الرزاق قرنح (مولود في تنزانيا ومقيم في بريطانيا)

- 2020: لويز غلوك (الولايات المتحدة)

- 2019: بيتر هاندكه (النمسا)

- 2018: أولغا توكارتشوك (بولندا)

- 2017: كازوو إيشيغورو (بريطانيا)

- 2016: بوب ديلان (الولايات المتحدة)

- 2015: سفيتلانا أليكسييفيتش (بيلاروس)

- 2014: باتريك موديانو (فرنسا)