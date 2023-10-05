الكاتب النرويجي يون فوس يفوز بجائزة نوبل للآداب 2023

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-
منحت جائزة نوبل في الأدب للكاتب النرويجي يون فوس عن "مسرحياته المبتكرة ونثره، الذي يعطي صوتا لما لا يمكن قوله"، وفقا للأكاديمية السويدية.
فوس، البالغ من العمر 64 عاماً، هو أحد أبرز الكتاب المسرحيين في بلاده، وقد كتب حوالي 40 مسرحية بالإضافة إلى الروايات والقصص القصيرة وكتب الأطفال والشعر والمقالات.
أعلن ماتس مالم، السكرتير الدائم للأكاديمية، الجائزة يوم الخميس في ستوكهولم. قال مالم إنه اتصل بفوس هاتفيا لإبلاغه بالجائزة وأن الكاتب كان يقود سيارته في الريف ووعده بالعودة إلى المنزل بحذر.
قال أندرس أولسون، رئيس لجنة نوبل للآداب، إن عمل فوس متجذر "في لغة وطبيعة خلفيته النرويجية".
وتبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (مليون دولار) من وصية تركها مبتكرها المخترع السويدي ألفريد نوبل.
ويحصل الفائزون أيضًا على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطًا وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر.
الفائزون بجائزة نوبل للآداب في السنوات العشر الأخيرة
وفيما يأتي أسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للآداب:
- 2023: يون فوس (النرويج)
- 2022: أنّي إرنو (فرنسا)
- 2021: عبد الرزاق قرنح (مولود في تنزانيا ومقيم في بريطانيا)
- 2020: لويز غلوك (الولايات المتحدة)
- 2019: بيتر هاندكه (النمسا)
- 2018: أولغا توكارتشوك (بولندا)
- 2017: كازوو إيشيغورو (بريطانيا)
- 2016: بوب ديلان (الولايات المتحدة)
- 2015: سفيتلانا أليكسييفيتش (بيلاروس)
- 2014: باتريك موديانو (فرنسا)
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