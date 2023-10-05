مستعمرون يقتلعون 40 شجرة زيتون في ياسوف شرق سلفيت

MENAFN - Palestine News Network ) سلفيت/PNN- اقتلع مستعمرون 40 شجرة زيتون وكسروها، اليوم الخميس، في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وذكر رئيس مجلس ياسوف صالح ياسين للوكالة الرسمية، بأن مستعمري مستعمرة "تفوح" المقامة على أراضي المواطنين قاموا باقتلاع نحو 40 شجرة زيتون وتكسيرها، تتراوح أعمارها بين 15-20 عاما في منطقة "باب السراب" شمالي البلدة، وتعود ملكيتها للشقيقين أيوب ووصفي حسن أيوب.

وذكر ياسين، أن المنطقة المذكورة تتعرض لاعتداءات المستعمرين المتكررة، خاصة في موسم قطف الزيتون.