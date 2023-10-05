مستعمرون يقتلعون 40 شجرة زيتون في ياسوف شرق سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- اقتلع مستعمرون 40 شجرة زيتون وكسروها، اليوم الخميس، في قرية ياسوف شرق سلفيت.
وذكر رئيس مجلس ياسوف صالح ياسين للوكالة الرسمية، بأن مستعمري مستعمرة "تفوح" المقامة على أراضي المواطنين قاموا باقتلاع نحو 40 شجرة زيتون وتكسيرها، تتراوح أعمارها بين 15-20 عاما في منطقة "باب السراب" شمالي البلدة، وتعود ملكيتها للشقيقين أيوب ووصفي حسن أيوب.
وذكر ياسين، أن المنطقة المذكورة تتعرض لاعتداءات المستعمرين المتكررة، خاصة في موسم قطف الزيتون.
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