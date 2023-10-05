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التراجع الغربي عن تمويل الحرب.. هل يعكس قرب نهايتها؟

10/5/2023 8:11:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم القدرة على حسم المعركة ميدانياً لصالح أحد الطرفين، واستمرار التنبؤات باستمرارها دون حسم، يبدو أن تعويل روسيا على تسرب التململ واليأس من قبل الدول الغربية، التي تقود الحرب فعلياً، بدأ يلوح في الأفق. وتقدم التفاعلات الصاخبة التي واجهت الكونغرس الأميركي لإقرار ميزانية البلاد في الأيام الأخيرة الماضية دليلاً عملياً على تعقد مستقبل التمويل الغربي الضامن لاستمرار هذه الحرب، في ظل اعتبار الولايات المتحدة المحتضن السياسي الرئيس لهذه الحرب والداعم المالي الأول لها. وتعد واشنطن أكبر داعم دولي لأوكرانيا منذ بداية الحرب، فخصّصت أكثر من ٦٠ مليار دولار من الدعم لأوكرانيا، معظمها مساعدات عسكرية، بينما خصص الاتحاد الأوروبي لكييف، نحو حوالي ٤٠ مليار دولار. ويتصاعد الانشقاق سواء داخل الولايات المتحدة أو داخل كتلة التحالف الأوروبي حول جدوى استمرار تمويل أوكرانيا في هذه الحرب، مع عدم إمكانية حسم المعركة، وطول أمدها دون أفق لنتائج حاسمة.
وشهدت أروقة السياسة الأميركية فترة عاصفة، في ظل مساعي إقرار الموازنة الجديدة، في ظل الانقسام الحاد بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأنها، كادت تدخل البلاد في اغلاق حكومي، لم تدخله منذ العام ٢٠١٩، حيث تم التوصل إلى تسوية قبل ساعتين فقط من موعد بدء الإغلاق الحكومي، منتصف ليلة السبت الماضي. كان من شأن حدوث الإغلاق أن تتوقف جميع الخدمات الحكومية باستثناء الحيوية منها، ويلزم ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين منازلهم. وتبنى مجلسا النواب والشيوخ إجراء طارئاً ومؤقتاً يسمح بمواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية لمدة ٤٥ يوماً. جاء ذلك الحل
كمقترح من قبل الجمهوريين وأيده الديمقراطيون بغالبية واسعة، بعد أن نص ذلك الاجراء على تجميد المساعدات لأوكرانيا، فأسقطت من المخصصات ٢٤ مليار دولار، أراد بايدن إدراجها. وفي اطار تلك التطورات صوت المجلس في إجراء تاريخي، على تنحية رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي، ما ترك المجلس في فراغ تشريعي لحين التوافق على آخر جديد. وأثار مكارثي حفيظة الجناح المتشدد في حزبه، عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب الإغلاق الحكومي، وحرمهم من فرصة فرض تحقق تقليص أكبر في المخصصات المالية للبلاد في ظل أزمتها الاقتصادية.
تعتبر تلك التطورات في مجلس النواب مؤشراً على أن الدعم لأوكرانيا أصبح قضية جدلية بامتياز ومرشحة للتصعيد أكثر في الأسابيع والأشهر المقبلة. وهناك تيار جمهوري قوي ومؤثر يرفض تقديم الدعم لأوكرانيا، في ظل التضخم غير المسبوق الذي يعاني منه الأميركيون وحالة الاقتصاد الأميركي المتراجعة. من المرجح أن يواجه بايدن وإدارته صعوبات أكثر في تمرير حزم الدعم التي يريدون إرسالها لأوكرانيا عبر الكونغرس المنقسم بشدة بين الحزبين، والذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة. وكشفت صحيفة ((بوليتيكو)) الأميركية، يوم الخميس الماضي، عن وجود خلافات كبيرة بين وزارتي الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة حول الاستمرار في دعم النظام الأوكراني بالأسلحة.
وبعد ١٩ شهراً من استمرار القتال، تُظهر استطلاعات الرأي المختلفة أن عدداً كبيراً من الأميركيين يشكّكون بشكل متزايد في جدوى استمرار تقديم مساعدات إضافية لكييف. وانخفض تأييد الشارع الأميركي لدعم اوكرانيا مالياً خلال ثمانية شهور فقط، ما بين شهر أيار من العام الماضي ومطلع العام الجاري، من ٦٠ في المائة الى ٤٨ في المائة، فانخفض دعم الديمقراطيين من ٧١ في المائة الى ٦٣ في المائة، بينما تراوح انخفاض الدعم من بين الجمهوريين من ٥٣ في المائة إلى ٣٩ في المائة، مع توقع أن ذلك الانخفاض استمر، وبنفس المستوى تقريباً خلال الاشهر التالية، خصوصاً في ظل استمرار اضطراب الوضع الاقتصادي الأميركي.
حتى وإن نجح التمرير القادم للموازنة الأميركية في مجلس النواب، بإدراج مساعدات لأوكرانيا، سواء من خلال تشريع خاص أو كجزء من مشروع تكميلي، الا أن هناك تهديداً حقيقياً لفرص تدفق المساعدات الأميركية لأوكرانيا بشكل عام، سواء على المستوى الآني في ظل الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب حول ذلك الملف، أو في ظل نتائج الانتخابات الرئاسية نهاية العام القادم.
وفي سياق التخفيف من ردود أفعال حلفائه الغربيين على تطورات إقرار الموازنة في الكونجرس، تواصل بايدن يوم الثلاثاء الماضي معهم للتأكيد على استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، إلا أنه أشار إلى أن المساعدات قد تنقطع في غضون أشهر ما لم يوافق الجمهوريون على تمويلها في الكونغرس. كما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي، بأن واشنطن تمتلك الأموال لتلبية الاحتياجات الفورية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، ولكن الأموال ليست متوفرة للدعم على المدى الطويل. ويواجه بايدن في استطلاعات الرأي تهديداً حقيقياً من قبل دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة. يأتي ذلك في ظل تزايد توجه الجمهوريين الرافض لدعم أوكرانيا في الحرب، وتوجهات ترامب بالانسحاب من حلف الناتو، وتلميحاته بأنه قادر على إنهاء الحرب خلال ٢٤ ساعة.
وعلى جانب آخر لا يقل أهمية عن السابق، ورغم أن الجبهة الأوروبية لا تزال موحدة في موقفها تجاه الحرب، رغم مرور ١٩ شهراً على بدئها، ظهرت تصدعات لا يمكن تجاهلها. وتشعر أوروبا بالقلق بعد التطورات الحاصلة في واشنطن، بشأن تأجيل إقرار المساعدات لأوكرانيا في الكونغرس، خصوصاً وأن واشنطن تتفوق في تقديمها مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. كما أنه ورغم اتفاق أغلب دول الاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا، فوفقاً لاستطلاع أجري في شهر حزيران الماضي، فإن ٦٣ في المئة من سكان دول الاتحاد الأوروبي يؤيدون مساعدة أوكرانيا، الا أن تلك المساعدات مرتبطة بميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، والتي تقر من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
ويمكن رصد تبدلات مهمة في موقف دول الاتحاد تجاه دعم أوكرانيا، تقدم مؤشراً مستقبلياً مهماً. وانتخبت سلوفاكيا رئيس وزراء ركز في حملته الانتخابية على إنهاء المساعدات لأوكرانيا، وأعلن استعداده للتعاون مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمعارضة مزيد من الدعم الأوروبي لكييف. وتعارض المجر العقوبات على موسكو، وتدفع لشراء الغاز الروسي بالروبل، وترفض تسليح كييف. ولا يتجاوز التأييد الشعبي لاستمرار الحرب في بلغاريا نسبة ٣٠%. كما أعلنت بولندا والتي كانت من أهم حلفاء كييف، الشهر الماضي، بأنها لن ترسل الأسلحة بعد الآن. وتقدمت أوكرانيا مؤخراً بشكوى ضد بولندا والمجر وسلوفاكيا بسبب حظر الحبوب الأوكرانية، حيث تخشى الدول الثلاث من التأثير السلبي على مزارعيها، في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية.
كما أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن الاستمرار في دعم أوكرانيا، بات أمرًا صعبًا، وتراجعت بريطانيا عن الحديث عن إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا، بعد تصاعد الرفض الشعبي في البلاد لإقحام بريطانيا في الحرب. وينخفض التأييد الشعبي الفرنسي لهذه الحرب واستمرارها، كما لم يكن موقف فرنسا حاسماً في هذه الحرب، خصوصاً عندما عرض الرئيس إيمانويل ماكرون التوسط فيها، وواجه انتقاداً من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا والركود والمخاوف من تراجع التصنيع إلى تراجع شعبية الائتلاف الحاكم وتحسن شعبية الحزب اليميني ((البديل من أجل ألمانيا))، الذي بات ثاني أقوى حزب في البلاد في آخر استطلاعات الرأي، والذي يركز على انسحاب بلاده من حلف الناتو ووقف الدعم لأوكرانيا. واعتبرت سارة فاغنكنشت عضو البرلمان الألماني اليسارية ذات الشعبية العالية، أن دعم بلادها لأوكرانيا يمثل هاوية مالية لا نهاية لها. وكانت ألمانيا
عارضت إلغاء مشروع ‹نورد ستريم 2› المشترك مع روسيا لنقل الغاز، ودفعت بالروبل بدلا من اليورو مقابل الغاز الروسي، كما انتقدت تسليح أوكرانيا.
أثبتت المكاسب المتواضعة للهجوم المضاد الذي أطلقته أوكرانيا في وقت سابق من هذا الصيف، واقتراب فصل الشتاء، الذي يشهد تجميداً للعمليات العسكرية الكبرى في ساحة الحرب، أن الحرب لن تحسم قريباً. وفي ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الحادة في العالم، تصبح تعقيدات ضمان استمرار تقديم المساعدات الغربية لكييف أكبر. كما أن توقف الدعم الغربي سيحسم نتائج القتال، خصوصاً في ظل تصريحات ذات مغزى لرئيس مجلس النواب المعزول مكارثي ((إن مصالح أميركا أكثر أهمية من مساعدة أوكرانيا)). وجاء تصريح لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل أيام، حول استعداد موسكو للتفاوض أخذاً في الاعتبار التطورات التي حصلت على الأرض، وأمن البلاد المتمثل بمنع إقامة نظام معادٍ على حدود روسيا، ليعيدنا إلى المربع الأول قبل انفجار الحرب، مع حساب الضحايا والخسائر الضخمة التي تكبدها العالم، بسبب القرارات الخاطئة لقيادات أقطابه.

MENAFN05102023000205011050ID1107195535

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