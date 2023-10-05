مراكش تستعد لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد مراكش المغربية، لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الأسبوع المقبل، والتي تحضرها النخبة المالية العالمية، وذلك بعد شهر من الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي.
وعلى مقربة من مقر الاجتماعات في المدينة، حيث الأضرار الناجمة عن الزلازل أقل حدة، جرى بالفعل ترميم سور البلدة القديمة.
ووعدت السلطات المغربية بتعويض ضحايا الزلزال بما يتضمن دفع راتب شهري قدره 250 دولار لكل أسرة وآلاف الدولارات لإعادة بناء المنازل المدمرة. سكاي نيوز
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