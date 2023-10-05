مراكش تستعد لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد مراكش المغربية، لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الأسبوع المقبل، والتي تحضرها النخبة المالية العالمية، وذلك بعد شهر من الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي.



وعلى مقربة من مقر الاجتماعات في المدينة، حيث الأضرار الناجمة عن الزلازل أقل حدة، جرى بالفعل ترميم سور البلدة القديمة.



ووعدت السلطات المغربية بتعويض ضحايا الزلزال بما يتضمن دفع راتب شهري قدره 250 دولار لكل أسرة وآلاف الدولارات لإعادة بناء المنازل المدمرة. سكاي نيوز