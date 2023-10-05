رئيس الدولة يستقبل وفد التربويين من مختلف مدارس الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفداً من المعلمين والتربويين من مختلف القطاعات التعليمية في الدولة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين.

ورحب سموه، بالوفد - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي - وتبادل معهم الأحاديث الودية، وهنأ جميع المعلمين في دولة الإمارات والعالم بمناسبة "اليوم العالمي للمعلمين" الذي يوافق يوم 5 من شهر أكتوبر من كل عام.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية دور المعلم الذي يعد جوهر العملية التعليمية وتأثيره في تنشئة الأجيال وتوعيتها وتوجيهها وإعدادها للمستقبل.

من جانبهم، أعرب المعلمون والتربويون، عن خالص شكرهم وتقديرهم للاهتمام الخاص الذي يحظى به قطاع التعليم والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو رئيس الدولة مما كان له كبير الأثر في مواصلة تطوير المنظومة التعليمية.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.