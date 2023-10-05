4 أسئلة شائعة تكشف أسرار السيارات الكهربائية

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- Khaberni) خبرني - أجرت مجلة "كار أندي درايفر" بحثا عن الأسئلة الأكثر شيوعا التي دائما ما يوجهها المتطلعون لمعرفة المزيد عن السيارات الكهربائية.
وجمعت المجلة في تقرير موحد، غالبية الأسئلة الشائعة، التي يوجهها المطلعون حديثا على نمو انتشار السيارات الكهربائية على مستوى العالم، والذين يقبلون على شراء سيارة كهربائية، تكون بديلة لسياراتهم القديمة العاملة بمحرك احتراق تقليدي، مع تقديمها للإجابات النموذجية التي يمكن أن يرد بها حتى من هم من غير الخبراء في هذا المجال.
ما هو مدى عمل السيارات الكهربائية؟ في عالم صناعة السيارات الكهربائية، تحدد قيمة السيارة عناصر متعددة، الأبرز من بينها، المسافة التي يمكن لها أن تقطعها على شحنة واحدة، وما يعرف بمدى السير، وأيضا سرعة إعادة شحن البطارية.
وحتى الآن تقوم شركات السيارات الكبرى بعمل رائع، بالنسبة لما تطرحه من سيارات كهربائية، ترتفع معدلات مدى سيرها مع تطور الصناعة.
في الوقت نفسه، كانت الإجابة واضحة فيما إذا كان سيحتاج مستخدم السيارة الكهربائية لاستبدال بطارية سيارته مع مرور الوقت، بأن ذلك لن يحدث، كون ماركات السيارات صممت هذه البطاريات ليكون لها دورتها الحياتية المعادلة لدورة الحياة الخاصة بأي سيارة أخرى تقليدية من غير العاملة بالطاقة الكهربائية.
ويتأكد ذلك من خلال ما تفرضه السلطات الفيدرالية على صناع السيارات، بأن يكون العمر الافتراضي لبطارية السيارة الكهربائية لا يقل في الاستخدام عن 8 سنوات كحد أدى أو 100,000 ميل من الاستخدام أيضا كحد أدنى.
كيف يمكن شحن السيارة الكهربائية؟ إعادة شحن السيارات الكهربائية، من الأمور البسيطة التي يمكن تعلمها عند شراء السيارة، بمطالعة كتيب الإرشادات الخاص بالموديل.
وتقول مجلة "كار أند درايفر"، إنه من الممكن تثبيت وصلة شحن منزلية للسيارة، بمعدل توليد طاقة 120 فولتا، وهو المعدل المعمم في الاستخدام بالنسبة لغالبية السيارات الكهربائية الجديدة.
رغم ذلك، تبقى وصلة الشحن بقوة 120 فولتا من الخيارات الأدنى في معدل الطاقة، وتتوافر خيارات أفضل للشحن، منها وحدة الشحن من المستوى الثاني Level 2، القادرة على مد وصلة شحن السيارة بطاقة تصل إلى 240 فولتا.
أيضا أسلوب تثبيت مولد الطاقة الخاص بتحويل طاقة الشحن، من الأمور التي يمكن القيام بها بسهولة، داخل جراج المنزل الخاص، أو خارج منطقة ركن السيارة المعتادة.
وتتمتع كافة مولدات الطاقة الخاصة بشحن السيارات الكهربائية بمعدلات مرتفعة من الأمان، إذ يمكن توصيلها وتركها في مكان مكشوف أو أثناء هطول الأمطار دون قلق.
وتثبيت وحدة الشحن الخاصة بالسيارة الكهربائية، تتطلب مراعاة موقع التثبيت، وعمر المنزل الذي سيحصل منه مالك السيارة على طاقة الشحن.
ما نحتاج لمعرفته عن محطات الشحن العامة؟ بالنسبة لمحطات شحن السيارات الكهربائية العامة، فهي في غالبيتها تتاح بنوعين من وحدات الشحن، النوع الأول من المستوى الثاني، وهو النوع نفسه الذي تقوم بتثبيته للشحن في منزلك.
هذا النوع من الشحن ذو قدرات محدودة، ولا يقوم بإعادة شحن السيارة بنفس سرعة النوع الثاني من وحدات الشحن الذي يمكن أن نجده في محطات الشحن العامة، وهو شاحن DC فائق السرعة.
هل إعادة شحن السيارة الكهربائية مكلف؟ بحسب المؤشرات التي أجرت على أساسها مجلة "كار أند درايفر" هذه الدراسة، يكون الأمر الذي ينطبق على غالبية عمليات الشحن، أن هذه العملية من حيث التكلفة تتأثر بعنصرين في سعرها، أين يتم الشحن وتوقيت الشحن؟
فبالنسبة للسوق الأمريكية، تتراوح كلفة الشحن ما بين 16 و35 سنتا للكيلوواط/ ساعة، وغالبا ما يكلف شحن السيارة الكهربائية بالقدر الذي يسمح لها قطع مسافة 100 ميل 5.30 دولار، بالنسبة لمتوسط التكلفة عند شحن السيارة من المنزل، وأن تكون السيارة من السيارات الكهربائية الصغيرة.
وترتفع هذه التكلفة إلى 8 دولارات، وهو سعر إعادة شحن السيارة بما يكفي لقطع 100 ميل، إذا ما كانت شاحنة كهربائية أو سيارة كهربائية ذات عزم دفع مرتفع.
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