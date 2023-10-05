4 أسئلة شائعة تكشف أسرار السيارات الكهربائية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أجرت مجلة "كار أندي درايفر" بحثا عن الأسئلة الأكثر شيوعا التي دائما ما يوجهها المتطلعون لمعرفة المزيد عن السيارات الكهربائية.

وجمعت المجلة في تقرير موحد، غالبية الأسئلة الشائعة، التي يوجهها المطلعون حديثا على نمو انتشار السيارات الكهربائية على مستوى العالم، والذين يقبلون على شراء سيارة كهربائية، تكون بديلة لسياراتهم القديمة العاملة بمحرك احتراق تقليدي، مع تقديمها للإجابات النموذجية التي يمكن أن يرد بها حتى من هم من غير الخبراء في هذا المجال.

ما هو مدى عمل السيارات الكهربائية؟ في عالم صناعة السيارات الكهربائية، تحدد قيمة السيارة عناصر متعددة، الأبرز من بينها، المسافة التي يمكن لها أن تقطعها على شحنة واحدة، وما يعرف بمدى السير، وأيضا سرعة إعادة شحن البطارية.

وحتى الآن تقوم شركات السيارات الكبرى بعمل رائع، بالنسبة لما تطرحه من سيارات كهربائية، ترتفع معدلات مدى سيرها مع تطور الصناعة.

في الوقت نفسه، كانت الإجابة واضحة فيما إذا كان سيحتاج مستخدم السيارة الكهربائية لاستبدال بطارية سيارته مع مرور الوقت، بأن ذلك لن يحدث، كون ماركات السيارات صممت هذه البطاريات ليكون لها دورتها الحياتية المعادلة لدورة الحياة الخاصة بأي سيارة أخرى تقليدية من غير العاملة بالطاقة الكهربائية.

ويتأكد ذلك من خلال ما تفرضه السلطات الفيدرالية على صناع السيارات، بأن يكون العمر الافتراضي لبطارية السيارة الكهربائية لا يقل في الاستخدام عن 8 سنوات كحد أدى أو 100,000 ميل من الاستخدام أيضا كحد أدنى.

كيف يمكن شحن السيارة الكهربائية؟ إعادة شحن السيارات الكهربائية، من الأمور البسيطة التي يمكن تعلمها عند شراء السيارة، بمطالعة كتيب الإرشادات الخاص بالموديل.

وتقول مجلة "كار أند درايفر"، إنه من الممكن تثبيت وصلة شحن منزلية للسيارة، بمعدل توليد طاقة 120 فولتا، وهو المعدل المعمم في الاستخدام بالنسبة لغالبية السيارات الكهربائية الجديدة.

رغم ذلك، تبقى وصلة الشحن بقوة 120 فولتا من الخيارات الأدنى في معدل الطاقة، وتتوافر خيارات أفضل للشحن، منها وحدة الشحن من المستوى الثاني Level 2، القادرة على مد وصلة شحن السيارة بطاقة تصل إلى 240 فولتا.

أيضا أسلوب تثبيت مولد الطاقة الخاص بتحويل طاقة الشحن، من الأمور التي يمكن القيام بها بسهولة، داخل جراج المنزل الخاص، أو خارج منطقة ركن السيارة المعتادة.

وتتمتع كافة مولدات الطاقة الخاصة بشحن السيارات الكهربائية بمعدلات مرتفعة من الأمان، إذ يمكن توصيلها وتركها في مكان مكشوف أو أثناء هطول الأمطار دون قلق.

وتثبيت وحدة الشحن الخاصة بالسيارة الكهربائية، تتطلب مراعاة موقع التثبيت، وعمر المنزل الذي سيحصل منه مالك السيارة على طاقة الشحن.

ما نحتاج لمعرفته عن محطات الشحن العامة؟ بالنسبة لمحطات شحن السيارات الكهربائية العامة، فهي في غالبيتها تتاح بنوعين من وحدات الشحن، النوع الأول من المستوى الثاني، وهو النوع نفسه الذي تقوم بتثبيته للشحن في منزلك.

هذا النوع من الشحن ذو قدرات محدودة، ولا يقوم بإعادة شحن السيارة بنفس سرعة النوع الثاني من وحدات الشحن الذي يمكن أن نجده في محطات الشحن العامة، وهو شاحن DC فائق السرعة.

هل إعادة شحن السيارة الكهربائية مكلف؟ بحسب المؤشرات التي أجرت على أساسها مجلة "كار أند درايفر" هذه الدراسة، يكون الأمر الذي ينطبق على غالبية عمليات الشحن، أن هذه العملية من حيث التكلفة تتأثر بعنصرين في سعرها، أين يتم الشحن وتوقيت الشحن؟

فبالنسبة للسوق الأمريكية، تتراوح كلفة الشحن ما بين 16 و35 سنتا للكيلوواط/ ساعة، وغالبا ما يكلف شحن السيارة الكهربائية بالقدر الذي يسمح لها قطع مسافة 100 ميل 5.30 دولار، بالنسبة لمتوسط التكلفة عند شحن السيارة من المنزل، وأن تكون السيارة من السيارات الكهربائية الصغيرة.

وترتفع هذه التكلفة إلى 8 دولارات، وهو سعر إعادة شحن السيارة بما يكفي لقطع 100 ميل، إذا ما كانت شاحنة كهربائية أو سيارة كهربائية ذات عزم دفع مرتفع.