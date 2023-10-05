محمد بن زايد: استثمارنا في التعليم مصدر رئيس لنجاحنا في مختلف المجالات

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن امتنانه للمعلمين في يومهم العالمي، مؤكداً على تقديره لرسالتهم السامية في التربية والتعليم، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم مصدر أساسي لنجاح الدولة في مختلف النجاحات.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «في اليوم العالمي للمعلمين، أعبر لهم عن الامتنان والتقدير لعطائهم ورسالتهم السامية في التربية والتعليم. استثمارنا في التعليم مصدر رئيس لنجاحنا في مختلف المجالات، والمعلم هو الركيزة الأساس في هذه المهمة الوطنية، وعليه مسؤولية كبيرة مع الأسرة في تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق القويمة».



