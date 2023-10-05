غرفة دبي العالمية تنسق 160 اجتماع عمل ثنائي لـ 11 شركة من دبي

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في تنسيق أكثر من 160 اجتماع عمل ثنائي لـ 11 شركة من دبي، ضمن بعثتها التجارية، التي شاركت مؤخراً في المعرض الدولي للمجوهرات والأحجار الكريمة، الذي أقيم في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض.

يعد هذا المعرض واحداً من أكبر معارض المجوهرات في العالم، حيث يعرض قطعاً استثنائية لما يزيد على 3000 عارض من أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى تنظيمه برنامج فعاليات متميز لتكريم الأفراد الاستثنائيين الأفضل أداء في هذا القطاع.

وجاء تنظيم البعثة في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي أطلقتها غرفة دبي العالمية هذا العام، بهدف تحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة محددة، والترويج لدبي مركزاً عالمياً للأعمال.

وضمت البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى المعرض شركات تعمل في مجال المجوهرات في إمارة دبي، بمن فيهم تجار الجملة، وتجار البيع بالتجزئة وصانعو وتجار المجوهرات. وشهد جناح الغرفة في المعرض إقبالاً كثيفاً من الزوار، الأمر الذي وفر مجالاً للشركات المشاركة في البعثة، لعرض أحدث منتجاتها وعقد اجتماعاتها الثنائية.



وبهذه المناسبة قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلتزم غرف دبي بدعم جهود أعضائها للتوسع نحو الأسواق ذات الأهمية الإستراتيجية حول العالم، ونحرص دوماً على تقديم الرؤى الاستراتيجية، التي تساعد الأعضاء على دخول أسواق جديدة ومضاعفة فرص النجاح فيها. هدفنا تحفيز التوسع الدولي لأعضائنا، ودعم خطة دبي للتجارة الخارجية لزيادة قيمتها إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026، ودعم توسع 100 شركة صغيرة ومتوسطة من دبي إلى الأسواق الخارجية ذات الأولوية بحلول العام 2024».

وخلال عام 2021، حددت دراسة لغرف دبي 26 قطاع لمنتجات توفر فرصاً غير مستغلة بقيمة تقارب 10 مليارات دولار أمريكي، وتم تحديد صادرات المجوهرات في صدارة هذه الفرص والإمكانات غير المستغلة، حيث تبلغ فجوة الصادرات السنوية فيها 6.6 مليارات دولار، ويتمتع سوق هونغ كونغ بأعلى إمكانات غير مستغلة في صادرات المجوهرات، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار؛ حيث تبلغ قيمة وارداته الحالية من المجوهرات من الإمارات 1.1 مليار دولار.

تعمل غرفة دبي العالمية على تمكين شركات الإمارة من التوسع بنجاح نحو الأسواق العالمية، وضمان ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر مدعومة بشبكة قوية من المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وتلتزم الغرفة بدعم أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية في رفع قيمة تجارة الإمارة من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026، ودعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق الخارجية ذات الأولوية بحلول العام 2024.