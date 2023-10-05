مركز دبي للسلع يطلق برنامج الولاء للشركات الأعضاء

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة «مكافآت أعمال مركز دبي للسلع المتعددة»، وهو برنامج ولاء جديد يقدم مجموعة مميزة من الخصومات والمزايا لأعضاء مجتمع أعماله، الذي يضم أكثر من 23 ألف شركة مسجلة.

وستتمكن الشركات الجديدة والحالية من كسب نقاط «مكافآت أعمال مركز دبي للسلع المتعددة» على جميع نفقات أعمالها المعتادة، مثل حزم تأسيس الأعمال والشركات، وخدمات المركز، وتراخيص الأعمال، والتوصيات للانضمام إلى المركز، وتجديد التأشيرات وغيرها المزيد، ويهدف مركز دبي للسلع المتعددة من هذه المبادرة تقديم مستويات دعم أفضل وأشمل لمجتمع أعماله المتنامي باستمرار، مما يعزز مكانته وجهة مفضلة للشركات المحلية والدولية، التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها.

ويتيح البرنامج استخدام نقاط المكافآت في العروض الحصرية، بما في ذلك شراء خدمات مركز دبي للسلع المتعددة، والخصومات على عضوية مجموعة من نوادي الأعمال في المركز، وكذلك برنامج العملاء الرئيسيين الحصري في مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يقدم خدمات مميزة، ودعماً مخصصاً للأعضاء والعديد من العروض الأخرى. وعند حصول الشركات المسجلة على نقاط البرنامج سيتم تصنيفها وفقاً لثلاث فئات رئيسية– الفضية والذهبية والبلاتينية– كي تستفيد من مجموعة أكبر من المزايا.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «كان الحافز الرئيسي وراء نجاح مركز دبي للسلع المتعددة في جذب عدد قياسي من الشركات الجديدة هو التزامنا وإصرارنا المستمر على تقديم قيمة حقيقية للشركات المسجلة، عبر كل المستويات، ولعل هذا ما يبرز أهمية برنامج المكافآت الجديد، الذي يمثل امتداداً طبيعياً لهذه الجهود المبذولة، ونحن فخورون بإطلاق هذه المبادرة التي تخدم مجتمع أعمالنا، الذي يضم حالياً أكثر من 23 ألف شركة مسجلة، وذلك تماشياً مع مساعينا الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة، مما يمكن الشركات من توسيع نطاق عملياتها، واقتناص الفرص المتاحة في بعض الأسواق العالمية الأسرع نمواً، انطلاقاً من إمارة دبي».