دبي تجمع 150 جهة عارضة من 50 دولة في «قمة مستقبل البلوك تشين 2023»

تنطلق فعاليات «قمة مستقبل البلوك تشين 2023»، خلال الفترة بين 15 أكتوبر وحتى 18 أكتوبر 2023، في دبي هاربر، أكبر مرفأ لليخوت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في موقع مشترك مع معرض «إكسباند نورث ستار»، وفي إطار فعاليات «جيتكس جلوبال 2023».

وتوفر القمة منصة مثالية للتعرف على عالم العملات المشفرة، والاعتماد المتزايد على «البلوك تشين»، إلى جانب دوره الفاعل في تطوير النظام البيئي في القطاع.



سيشارك في القمة أكثر من 150 جهة عارضة من أكثر من 50 دولة، تشمل مؤسسات رائدة مثل 1inch Network وFireblocks وBitGo وBitGet وBinance وRepublic Crypto وAnimoca وSandbox، حيث ستستعرض وجهات نظرها ورؤيتها بشأن العديد من الموضوعات، التي تعنى بالقطاع، بما فيها دور العملات المشفرة، والتمويل اللامركزي، والأصول الافتراضية، ودور العملات المشفرة وغيرها من المواضيع.

وقالت تريكسي لوهميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: «بصفتها مركزاً للابتكار التكنولوجي تقدم قمة مستقبل البلوك تشين 2023 منصة ديناميكية مصممة لتمكين المبتكرين، وتحفيز نمو القطاع، حيث تستقطب القمة خبراء من شركات تكنولوجية كبرى حكومية، وخاصة وأخرى ناشئة، لتسهم في تعزيز سبل التعاون العالمي لدعم وتطوير اللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع، وإطلاق العنان لإمكانات القطاع المتنامية».

تشير نتائج الأبحاث الحديثة إلى أن حجم السوق العالمي لتقنية «البلوك تشين» قُدر بمبلغ 10.02 مليارات دولار في عام 2022، مع معدل نمو سنوي متوقع (CAGR) 87.7 % من عام 2023 إلى عام 2030، إذ يعد الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة والأصول الرقمية محركاً آخر للنمو خصوصاً أن تقنية «البلوك تشين» تدعم معظم العملات المشفرة. ونتيجة لذلك ازداد الاهتمام بكيفية استخدام التكنولوجيا لإنشاء وإدارة الأصول الرقمية مثل العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).

وفي سوق العملات المشفرة يتوقع أن يصل النمو إلى 37.87 مليار دولار في عام 2023، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 14.40% من عام 2023 إلى عام 2027، والمتوقع ارتفاع قيمة السوق إلى 64.87 مليار دولار بحلول عام 2027، كما يتوقع أن يصل عدد مستخدمي العملات المشفرة إلى 994.30 مليون مستخدم بحلول عام 2027.



وبدورها تعد إمارة دبي رائدة عالمياً في اعتماد الويب 3.0 والأصول الرقمية، الأمر الذي انعكس في نجاحها باستقطاب أسماء كبيرة في مجال الويب 3.0، جمعت بين منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية وشركات العملات المشفرة الرائدة، والشركات المختصة في تقنية «البلوك تشين»، إذ أسست إمارة دبي في العام 2022 سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) باعتبارها الجهة التنظيمية المستقلة والمتخصصة الوحيدة في العالم للأصول الافتراضية لتعمل كونها مسرعاً لاقتصاد رقمي بلا حدود، كما شملت جهود الإمارة في هذا المجال إطلاق استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» في العام 2016، واستراتيجية دبي للميتافيرس في العام 2022، لتسهم في تعزيز الاستثمار، ودعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي.



وبما يتماشى مع الدور، الذي تلعبه إمارة دبي في هذا المجال تسلط قمة مستقبل البلوك تشين 2023 الضوء على الاتجاهات الرئيسية، والعوامل التي تدعم ثورة الجيل الثالث للإنترنت «ويب 3.0»، إذ ستتضمن القمة إطلاق برنامج إنسايد ويب ثري – المبتكر الاقتصادي الجديد، والذي سيسلط الضوء على مساهمة البلوك تشين و«ويب 3.0» في إعادة تشكيل القطاع. وعلى صعيد الترفيه يوضح البرنامج الجديد كيف يسهم التحول من «ويب 2.0» في توفير فرص جديدة في السوق لا سيما لصناع المحتوى.



ويتوقع أن يصل عدد حضور «قمة مستقبل البلوك تشين 2023» إلى أكثر من 100 مستثمر ورائد أعمال، لتشكل القمة منصة للمبدعين وصناع التغيير والمبتكرين، تمكنهم من تحقيق النمو على صعيد أعمالهم بالاستفادة من تقنية «البلوك تشين». وتقام الفعالية في نسختها للعام 2023 برعاية 1inch وCreed & Bear وDMCC وXDC وBing X وBinance وBitget وCircle وSui وBitGo وFireblocks، وغيرها من الجهات الرائدة في القطاع.