2 مليار دولار استثمارات «أدنوك للإمداد» في سفن صديقة للبيئة

قال القبطان عبدالكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: إن الشركة استثمرت 2 مليار دولار في سفن صديقة للبيئة، بما في ذلك 13 سفينة مجهزة لاستخدام الوقود الحيوي.

وأضاف: إن 37% من سفن «أدنوك للإمداد والخدمات» مجهزة بنظام ذكي لمراقبة السفن مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومملوكة للشركة بالكامل، ما أسهم في تحقيق نتائج واضحة في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات أسطول الشركة بأكثر من 20% بين عام 2018 وعام 2022.

وأشار إلى أن جهود الشركة في مجال الاستدامة تركز على إزالة الكربون من القطاع البحري، ودعم جهود تسريع الحد من الانبعاثات من أجل الإسهام في تحقيق هدف الحياد المناخي بحلول 2050، فيما تتبنى الشركة الابتكار التكنولوجي للتعجيل بإحراز التقدم، من خلال استخدام خيارات الوقود الأنظف وتكنولوجيا الجيل التالي من المحركات والسفن ذات الانبعاثات المنخفضة وأنظمة الإدارة الفعالة للطاقة.

وفي إطار الجهود الهادفة إلى دعم خفض الانبعاثات الكربونية اتخذت الشركة إجراءات فعالة، لضمان امثتال أسطولها البحري لأهداف المنظمة البحرية الدولية لعام 2030.



وتشمل هذه الإجراءات استثمارات كبيرة في تطوير وقود أنظف وصديق للبيئة، وتصميم سفن منخفضة الانبعاثات، واعتماد أنظمة إدارية متطورة من حيث كفاءة استخدام الطاقة، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 21% في كثافة الكربون منذ عام 2018، مع تحديد هدف لخفض كثافة الكربون بنسبة 40%، بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2016، إضافة إلى انخفاض بنسبة 40% في استهلاك الوقود للأسطول، الذي يعمل على الغاز الطبيعي المسال في عام 2015 مقارنة بعام 2012.

تجهيز 37% من السفن بأنظمة مراقبة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي تملكها الشركة واستخدام وقود حيوي لتشغيل 13 سفينة منذ عام 2020.

وتوفر الشركة حالياً الدعم إلى أكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة، وتطمح إلى تحقيق المزيد من التوسع على المستوى العالمي الدولي، فيما تبحث الشركة باستمرار في مجالات جديدة من فرص نمو الأعمال، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بإزالة الكربون، والتي تقدم فرص نمو إضافية لأعمال الشركة مثل امتلاك وتشغيل الناقلات الخضراء، التي تعتمد على وقود الميثانول والأمونيا المنخفض الكربون لنقل الهيدروجين النظيف.

وتدير الشركة عملياتها من خلال 5 قواعد لوجستية ومرافق تخزين، فيما توظف الشركة أكثر من 7,000 شخص، وأكثر من 3,200 بحار، مع معدل توطين يبلغ أكثر من 48.2%.