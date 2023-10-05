مواطنون يجبرون مستعمرين على إخلاء منزلهم جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN– تمكن اليوم الخميس، مواطنون من إجبار المستعمرين على إخلاء منزلهم في منطقة الدلبة جنوب الخليل، بعد أن استولَوا عليه الأسبوع الماضي.
وأكد صاحب المنزل أمجد الشريف، لـ"وفا" أن مجموعة من أبناء العائلة تمكنت من إجبار المستعمرين على إخلاء منزله المهجور في منطقة الدلبة، بالقوة، حيث كانوا قد وضعوا أمتعتهم في البيت ورفعوا أعلام دولة الاحتلال على سطحه، وأشار إلى تدخل جيش الاحتلال والحاكم العسكري.
وأشار الشريف، إلى أن البيت يحتاج إلى ترميم حتى يصبح صالحا للسكن، لكن الاحتلال يمنعه من ترميمه.
MENAFN05102023000205011050ID1107195338
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.