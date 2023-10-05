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مواطنون يجبرون مستعمرين على إخلاء منزلهم جنوب الخليل

10/5/2023 7:21:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN– تمكن اليوم الخميس، مواطنون من إجبار المستعمرين على إخلاء منزلهم في منطقة الدلبة جنوب الخليل، بعد أن استولَوا عليه الأسبوع الماضي.

وأكد صاحب المنزل أمجد الشريف، لـ"وفا" أن مجموعة من أبناء العائلة تمكنت من إجبار المستعمرين على إخلاء منزله المهجور في منطقة الدلبة، بالقوة، حيث كانوا قد وضعوا أمتعتهم في البيت ورفعوا أعلام دولة الاحتلال على سطحه، وأشار إلى تدخل جيش الاحتلال والحاكم العسكري.

وأشار الشريف، إلى أن البيت يحتاج إلى ترميم حتى يصبح صالحا للسكن، لكن الاحتلال يمنعه من ترميمه.

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