ثمانية قتلى في ضربات جوية تركية شمال شرق سوريا

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق/PNN- ارتفع إلى ثمانية عدد قتلى ضربات نفذتها مسيّرات تركية على مناطق واقعة تحت سيطرة الأكراد في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا ، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما لم يستبعد مسؤول بوزارة الدفاع التركية شن عملية برية تركية في سوريا، كواحد من بين خيارات، لضمان أمن الحدود، معتبراً أن لدى أنقرة بدائل أخرى

وكانت تركيا تعهدت بالرد على هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة، الأحد، وتبناه“حزب العمال الكردستاني” الذي تصنّفه تركيا“إرهابياً”، وتتهم أكراد سوريا بالتنسيق معه.

واستهدفت إحدى الضربات سيارة ما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب المرصد، فيما أكد المتحدث باسم“قوات سوريا الديموقراطية” استهداف سيارة.

وقال فرهاد شامي، الناطق باسم"قوات سوريا الديموقراطية"، التي يشكّل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، إن مسيرات استهدفت في هجوم آخر، معملاً في شمال الحسكة، ما أسفر عن“ثلاث إصابات بين العمال، حالة أحدهم حرجة”.

وتحدّث عن تحليق مكثّف لطائرات تركية فوق المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا سبق القصف الذي يأتي“في إطار التهديدات التركية”.

وشنّت تركيا ضربات على مواقع تابعة لـ“حزب العمال الكردستاني” في شمال العراق، منذ الأحد، عندما أصيب شرطيان بجروح إثر الهجوم الانتحاري في أنقرة.

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعده أن منفذي الهجوم تدرّبا في سوريا، متعهداً بالرد.

ورفض القائد العام لـ“قوات سوريا الديموقراطية” مظلوم عبدي الاتهامات التركية، قائلًا:“تركيا تبحث عن ذرائع لشرعنة هجماتها المستمرة على مناطقنا، وشن عدوان عسكري جديد”.

واعتبر حزب "الاتحاد الديمقراطي" الذي قاد جناحه المسلح الحرب على تنظيم“الدولة الإسلامية” في شمال سوريا بدعم من واشنطن، في بيان، الأربعاء، بأن“تصريحات وزير الخارجية التركي، اليوم، كانت إعلان حرب"، مضيفاً:"تريد تركيا أن تضرب استقرار المنطقة لتخفي ما ترتكبه من جرائم بحق شعوبنا".

كما دعا التحالف الدولي ضد تنظيم“الدولة الإسلامية” إلى "التصريح عن موقفه تجاه هذه التهديدات".

وشكّلت "قوات سوريا الديموقراطية"، وفي صفوفها مقاتلون عرب، رأس حربة في قتال تنظيم“الدولة الإسلامية” حيث أعلنت القضاء على "خلافته” في 2019. ولا تزال تشن، بدعم أمريكي، عمليات أمنية ومداهمات ضد جهاديين متوارين في المنطقة.

وتنفذ أنقرة بانتظام هجمات بطائرات مسيّرة في سوريا في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية الكردية.

ونفذت تركيا بين عامي 2016 و2019 ثلاث عمليات كبرى في شمال سوريا ضد القوات والتنظيمات الكردية.

(وكالات)