20 سيناتورا أميركيا يطالبون بايدن بحل الدولتين ووقف الاستعمار والضم

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- طالب 20 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس الأميركي جو بايدن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالعمل على حماية حل الدولتين وضمان الأمن والاحترام لكلا الشعبين.

وشدد أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة "الالتزام بعدم ضم أي جزء من الضفة الغربية، ووقف توسيع المستعمرات القائمة، وتفكيك البؤر الاستعمارية غير القانونية في الضفة، وإلغاء إعلان بعضها قانونيًا".

كما شددوا على ضرورة إجبار إسرائيل على السماح للسلطة الفلسطينية بتوسيع مناطق نفوذ المدن الفلسطينية وخرائطها الهيكلية لغرض البناء، لمعالجة أزمة السكن الناتجة عن الزيادة السكانية.

ومن بين الموقعين على الرسالة رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط في الكونغرس كريس ميرفي، ورئيس اللجنة القضائية ديك دوربين، الذي يعتبر أحد كبار الديمقراطيين، إضافة إلى مرشح الحزب السابق لمنصب نائب الرئيس تيم كين، وكل من بيرني ساندرز، وإليزابيث وارين، والسيناتور اليهودي براين شاتز وجون أوسوف.



