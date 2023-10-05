20 سيناتورا أميركيا يطالبون بايدن بحل الدولتين ووقف الاستعمار والضم

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- طالب 20 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس الأميركي جو بايدن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالعمل على حماية حل الدولتين وضمان الأمن والاحترام لكلا الشعبين.
وشدد أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة "الالتزام بعدم ضم أي جزء من الضفة الغربية، ووقف توسيع المستعمرات القائمة، وتفكيك البؤر الاستعمارية غير القانونية في الضفة، وإلغاء إعلان بعضها قانونيًا".
كما شددوا على ضرورة إجبار إسرائيل على السماح للسلطة الفلسطينية بتوسيع مناطق نفوذ المدن الفلسطينية وخرائطها الهيكلية لغرض البناء، لمعالجة أزمة السكن الناتجة عن الزيادة السكانية.
ومن بين الموقعين على الرسالة رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط في الكونغرس كريس ميرفي، ورئيس اللجنة القضائية ديك دوربين، الذي يعتبر أحد كبار الديمقراطيين، إضافة إلى مرشح الحزب السابق لمنصب نائب الرئيس تيم كين، وكل من بيرني ساندرز، وإليزابيث وارين، والسيناتور اليهودي براين شاتز وجون أوسوف.
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