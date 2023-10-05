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إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في محافظة القدس

10/5/2023 7:21:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، عن قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا، يوم الإثنين الموافق 9/10/2023، عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:

مناطق من أبوديس والعيزرية والسواحرة الشرقية وتشمل:

كامل منطقة واد الجهير، محيط مقبرة أبوديس، مضخة بئر المياه في واد الجهير ومحيطها، محيط البشيتي لقطع السيارات، منتزه أبوديس وشركة الرمال للزجاج ومحيطها، نزول واد الزيتون ومحيط قاعة الرويال، محيط مسجد عثمان بن عفان، محيط مسجد أحباب الله وحي أبو حسين.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.


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