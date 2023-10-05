إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في محافظة القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، عن قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا، يوم الإثنين الموافق 9/10/2023، عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:
مناطق من أبوديس والعيزرية والسواحرة الشرقية وتشمل:
كامل منطقة واد الجهير، محيط مقبرة أبوديس، مضخة بئر المياه في واد الجهير ومحيطها، محيط البشيتي لقطع السيارات، منتزه أبوديس وشركة الرمال للزجاج ومحيطها، نزول واد الزيتون ومحيط قاعة الرويال، محيط مسجد عثمان بن عفان، محيط مسجد أحباب الله وحي أبو حسين.
وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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