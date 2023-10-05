الخليل: إصابة عشرات الطالبات في مدرسة بالسموع بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال للبلدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيبت عشرات الطالبات في مدرسة بنات السموع الثانوية بالاختناق، اليوم الخميس، جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه المدرسة، عقب اقتحام بلدة السموع جنوب الخليل.
واستنكرت مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل، ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة السموع، وإلقاء الغاز السام باتجاه مدرسة بنات السموع الثانوية، ما أدى إلى إصابة عدد من طالبات المدرسة بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، إذ تم نقل عدد منهن إلى مستشفى يطا الحكومي والمراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج.
واستنكر مدير عام التربية والتعليم ياسر صالح، هذه الهجمة الشرسة على المدارس، وهذه الأعمال الاحتلالية التخريبية التي تندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة على مستوى الوطن، والتي تعبر عن سياسة الاحتلال باستهداف المدارس، والتي تتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية التي كفلت حرمة المدارس وحق الطلبة في التعليم.
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