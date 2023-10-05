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قلقيلية: السجن 5 سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف دينار لمتهم بتداول منتجات المستعمرات

10/5/2023 7:21:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصدرت محكمة بداية قلقيلية حكما بإدانة المتهم (أ،ا) عن تهمة تداول منتجات المستعمرات، سندا للمادة 4/2 بدلالة المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010، بشأن مكافحة منتجات المستعمرات، وحكمت عليه بالسجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة المضبوطات.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، وإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة.


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