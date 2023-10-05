ما أسباب ارتفاع درجة حرارة هواتف Iphone 15 Pro وما الحل؟

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- طرحت شركة أبل سلسلة هواتف آيفون 15 الجديدة في الأسواق منذ ما يزيد قليلًا عن أسبوع، وخلال أيام قليلة تلقت الشركة العديد من الشكاوى حول ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max – التي تُعد الهواتف الرائدة في السلسلة – بشكل غير متوقع، سواء بعد عدة دقائق من الاستخدام أو في أثناء الشحن.

وقد انتشرت شكاوى المستخدمين في منتديات أبل عبر الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل: ريديت (Reddit) وإكس. وقال عملاء أبل في هذه الشكاوى إن الجزء الخلفي أو الجانبي من الهاتف يسخن بسرعة أثناء تشغيل تطبيقات الألعاب، أو إجراء مكالمة هاتفية أو مكالمة مرئية عبر فيس تايم.

فيما اشتكى بعض المستخدمين من أن المشكلة تزداد أثناء توصيل الهاتف بالشاحن، مما أقلق المستخدمين من احتمالية تكرار مشكلة هاتف (غالكسي نوت 7) الذي طرحته سامسونغ في 2016، إذ إن الأمر وصل إلى درجة انفجار الهاتف.

إذا كنت قد اشتريت أحد هواتف iPhone 15 Pro خلال الأيام الماضية، ولاحظت ارتفاعًا في درجة حرارة الهاتف، فلا تقلق، لأنك لست وحدك. لذلك سنستعرض في هذا المقال أسباب ارتفاع حرارة هواتف iPhone 15 Pro التي قالتها أبل، كما سنتعرّف الحل الذي قدمته الشركة:

ما أسباب ارتفاع حرارة هواتف iPhone 15 Pro؟

في بداية الأمر؛ قال بعض المحللين والخبراء إن مشكلة ارتفاع درجة الحرارة في هواتف iPhone 15 Pro قد ترجع على الأرجح إلى التصميم الجديد، وخاصة الإطار المصنوع من التيتانيوم، إذ إن التيتانيوم موصل ضعيف للحرارة، مما قد يعيق قدرة الهاتف على تبديد الحرارة، في حين كانت تستخدم أبل سابقًا الفولاذ المقاوم للصدأ في طرز البرو.

وشرح المحللين الأمر، أن أبل قدمت بعض التنازلات في تصميم النظام الحراري لتحقيق وزن أخف في هواتفها الجديدة، مثل تقليل مساحة تبديد الحرارة واستخدام إطار من التيتانيوم، مما أثر سلبًا في الكفاءة الحرارية.

كما ظهرت بعض التقارير التي تشير إلى أن المشكلة قد تكون في المعالج الجديد (A17 Pro) المُصنع بتقنية 3 نانومتر، الذي يحتوي على محرك رسومات أقوى لتحسين أداء الألعاب، إذ يمكن أن يكون هذا المكون الذي يهدف إلى المساعدة في تحسين أداء الألعاب، هو السبب في ارتفاع حرارة الهواتف.

في حين وجه بعض المستخدمين أصابع الاتهام في مشكلة ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro إلى بعض التطبيقات، منها: تطبيق إنستغرام، وأوبر، وغيرها.

تصريحات أبل حول المشكلة:

دفع تصاعد الشكاوى، وكثرة تحليلات الخبراء للمشكلة أبل إلى تقديم تصريحات حول المشكلة وآلية حلها التي ستتبعها، وترجع سرعة أبل في الرد إلى مدى تأثير هذه المشكلة في مبيعات الهواتف الجديدة بالطبع.

قالت أبل في تصريحاتها إن مشكلة ارتفاع درجة الحرارة التي يواجهها مالكو هواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max ليس لها علاقة بالتصميم الجديد المصنوع من التيتانيوم، ولكنها تعود لخطأ في نظام التشغيل iOS 17، كما نفت أن تكون المشكلة متعلقة بالمعالج الجديد A17 Pro الفائق السرعة.

وقالت الشركة إن التصميم الجديد الذي يضم الإطار المصنوع من التيتانيوم مع البنية المصنوعة من الألمنيوم يوفران تبديدًا أفضل للحرارة مقارنةً بإصدارات برو السابقة ذات الإطارات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما أوضحت أبل أن الهاتف قد يبدو دافئًا خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعداده أو نقل البيانات من الهاتف القديم، بسبب زيادة نشاط البرامج في الخلفية.

بالإضافة إلى ذلك؛ أشارت أبل إلى عامل آخر يتسبب في ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 الجديدة، وهو منفذ الشحن USB-C الجديد، إذ قالت أبل إن أقصى قدرة للشحن يمكن أن يتحملها منفذ (USB-C) في هاتفي iPhone 15 Pro وPro Max قدرها 27 واطًا؛ لذلك عند استخدام شاحن بقوة تزيد عن 20 واطًا، فمن الطبيعي أن يسخن الهاتف أكثر من المعتاد.

ما الحل الذي قدمته أبل؟

أكدت أبل في تصريحاتها أنها اكتشفت خطأ في نظام التشغيل (iOS 17) يؤثر سلبًا في أداء الهواتف، وقالت إنها ستصدر تحديثًا جديدًا لنظام iOS 17 في تلك الهواتف لمعالجة المشكلة، مشيرةً إلى أن التحديث القادم لن يقلل أداء معالج (A17 Pro) أو يؤثر سلبًا في الأداء على المدى الطويل.

وأكدت أبل في تصريحاتها لمجلة فوربس أن هناك بعض التطبيقات الخارجية التي تسبب في مشكلة الحرارة الزائدة في هواتف iPhone 15 Pro الجديدة، ومنها: تطبيقات أوبر وإنستغرام، وتطبيق لعبة (Asphalt 9)، حيث تتسبب هذه التطبيقات في زيادة التحميل على النظام.

وصرحت أبل بشأن هذه النقطة أنها تعمل مع المطورين لهذه التطبيقات على الإصلاحات التي هي قيد التنفيذ، وستصل قريبًا للمستخدمين تحديثات لحل هذه المشكلة.

الجدير بالذكر أن شركة ميتا أصدرت تحديثًا لتطبيق إنستغرام يوم 27 سبتمبر الماضي، عالجت فيه هذه المشكلة.

تحديث iOS 17.0.3:

طرحت أبل أمس تحديث iOS 17.0.3 لمستخدمي هواتف آيفون، وقالت إن هذا التحديث يوفر إصلاحات لأخطاء مهمة، وتصحيحات لثغرات أمنية، كما أنه يعالج ارتفاع درجة الحرارة في هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro‌ Max.

أخيرًا، تؤكد شركة أبل على أنه لا يوجد أي خطر على السلامة أو الأداء الطويل المدى لهواتف آيفون 15 الجديدة، حيث تتمتع هواتف آيفون وغيرها من أجهزة iOS وiPadOS بوسائل حماية مدمجة لمنع ارتفاع درجة الحرارة. وإذا زادت درجة الحرارة داخل آيفون عن المعدل الطبيعي، فإنه يحمي مكوناته من خلال تنظيم درجة الحرارة.



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