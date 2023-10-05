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مهندس كهربائي سيارات: إصلاح السيارات الكهربائية يتم في أماكن مختصة لتجنب المخاطر

10/5/2023 7:20:50 AM
(MENAFN- Amman Net) تحدث المهندس صلاح الساعي من مركز صلاح الساعي للسيارات الكهربائية في حديث لـ راديو البلد بأن السبب في حريق السيارات هو تصليحها عند أشخاص غير متخصصة بالسيارات الكهربائية ومعاملتها مثل السيارات التي تعمل على البنزين، معتبره خطأ فادحا لأن هذه السيارات لها أنظمة حماية متخصصة.
وذكر أن جميع ماركات السيارات الكهربائية مصنعة بطريقة مدروسة، ولكن التدخلات التي تحصل من الأماكن غير المتخصصة بتصليحها هي التي تسبب هذه المشاكل، وأيضا عدم اكتراث السائقين للإشارات التي تظهر في السيارة.

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