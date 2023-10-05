مهندس كهربائي سيارات: إصلاح السيارات الكهربائية يتم في أماكن مختصة لتجنب المخاطر

(MENAFN
- Amman Net) تحدث المهندس صلاح الساعي من مركز صلاح الساعي للسيارات الكهربائية في حديث لـ راديو البلد بأن السبب في حريق السيارات هو تصليحها عند أشخاص غير متخصصة بالسيارات الكهربائية ومعاملتها مثل السيارات التي تعمل على البنزين، معتبره خطأ فادحا لأن هذه السيارات لها أنظمة حماية متخصصة.
وذكر أن جميع ماركات السيارات الكهربائية مصنعة بطريقة مدروسة، ولكن التدخلات التي تحصل من الأماكن غير المتخصصة بتصليحها هي التي تسبب هذه المشاكل، وأيضا عدم اكتراث السائقين للإشارات التي تظهر في السيارة.
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