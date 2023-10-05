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دوري أبطال أوروبا.. السيتي يحقق فوزاً ثميناً على لايبزيغ

10/5/2023 7:20:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هز جوليان ألفاريز، وجيريمي دوكو، الشباك قرب النهاية، ليفوز مانشستر سيتي 3-1 على مضيفه لايبزيغ، الأربعاء، ويفرض سيطرته على المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه من خسارته في آخر مباراتين محليتين.
سدد ألفاريز كرة رائعة في الشباك قبل ست دقائق من النهاية، ثم أضاف دوكو الهدف الثالث ليرتفع رصيد السيتي الذي خسر أمام نيوكاسل في كأس الأندية الإنجليزية المحترفة وولفرهامبتون واندرارز في الدوري إلى ست نقاط من مباراتين.
ومنح فيل فودن التقدم للفريق الضيف بعد 25 دقيقة من البداية، لكن لايبزيغ أدرك التعادل بواسطة لويس أوبندا في بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة من يوسف بولسن.


وردت العارضة ركلة حرة من فودن في الدقيقة 63، مع ازدياد ضغط بطل إنجلترا.
وخطف السيتي التقدم بواسطة الأرجنتيني ألفاريز، ثم أضاف دوكو الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ملاعب

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