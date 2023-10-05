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سقوط مدو لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

10/5/2023 7:20:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض باريس سان جيرمان لهزيمة قاسية على يد مضيفه نيوكاسل بنتيجة 1-4، في مباراة جمعت الفريقين الأربعاء لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وسجل رباعية نيوكاسل يونايتد كل من ميغيل ألميرون في الدقيقة 17، دان بورن في الدقيقة 39، شون لونجستاف في الدقيقة 50، فابيان شار في الدقيقة 91، فيما أحرز لوكاس هيرنانديز هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 56.
وفي ذات المجموعة، كان التعادل السلبي سيد الموقف في مواجهة بوروسيا دورتموند وضيفه ميلان الإيطالي.
وبهاتين النتيجتين، انفرد نيوكاسل بصدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، يليه باريس سان جيرمان وفي جعبته 3 نقاط، ويحتل ميلان المركز الثالث بنقطتين، فيما يتذيل بوروسيا دورتموند ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

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