سقوط مدو لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض باريس سان جيرمان لهزيمة قاسية على يد مضيفه نيوكاسل بنتيجة 1-4، في مباراة جمعت الفريقين الأربعاء لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وسجل رباعية نيوكاسل يونايتد كل من ميغيل ألميرون في الدقيقة 17، دان بورن في الدقيقة 39، شون لونجستاف في الدقيقة 50، فابيان شار في الدقيقة 91، فيما أحرز لوكاس هيرنانديز هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 56.
وفي ذات المجموعة، كان التعادل السلبي سيد الموقف في مواجهة بوروسيا دورتموند وضيفه ميلان الإيطالي.
وبهاتين النتيجتين، انفرد نيوكاسل بصدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، يليه باريس سان جيرمان وفي جعبته 3 نقاط، ويحتل ميلان المركز الثالث بنقطتين، فيما يتذيل بوروسيا دورتموند ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.
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