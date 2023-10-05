موراتا يقود أتلتيكو لانتزاع صدارة المجموعة الخامسة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد إلى قلب الطاولة على ضيفه فينورد بتسجيله ثنائية الفوز 3-2، الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.
وسجل مورتا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 12 و47 بعدما أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الثاني (45+4)، فيما سجل ماريو هيرموسو (الدقيقة 7 خطأ في مرمى فريقه) والسلوفاكي دافيد هانتشكو (34) هدفي فينورد.
ويلعب لاحقا سلتيك الاسكتلندي مع لاتسيو الإيطالي ضمن المجموعة ذاتها.
وهذا الفوز هو الأول لأتلتيكو مدريد بعد تعادله مع مضيفه لاتسيو 1-1 في الجولة الأولى، فرفع رصيده إلى أربع نقاط وانتزع صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام فينورد الذي مني بخسارته الأولى بعد تغلبه على سلتيك 2-0 في مستهل مشواره في دور المجموعات.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN05102023000208011052ID1107195328
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.