Thursday, 05 October 2023 03:43 GMT

موراتا يقود أتلتيكو لانتزاع صدارة المجموعة الخامسة

10/5/2023 7:20:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد إلى قلب الطاولة على ضيفه فينورد بتسجيله ثنائية الفوز 3-2، الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.
وسجل مورتا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 12 و47 بعدما أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الثاني (45+4)، فيما سجل ماريو هيرموسو (الدقيقة 7 خطأ في مرمى فريقه) والسلوفاكي دافيد هانتشكو (34) هدفي فينورد.
ويلعب لاحقا سلتيك الاسكتلندي مع لاتسيو الإيطالي ضمن المجموعة ذاتها.
وهذا الفوز هو الأول لأتلتيكو مدريد بعد تعادله مع مضيفه لاتسيو 1-1 في الجولة الأولى، فرفع رصيده إلى أربع نقاط وانتزع صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام فينورد الذي مني بخسارته الأولى بعد تغلبه على سلتيك 2-0 في مستهل مشواره في دور المجموعات.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05102023000208011052ID1107195328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث