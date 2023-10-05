بعد أزمة الهدف الملغي لليفربول.. ما عقوبة الحكم؟!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم منع الحكم الإنجليزي، دارين إنجلاند، حكم تقنية الفيديو المساعد في مباراة توتنهام ضد ليفربول، من إدارة أي لقاء للريدز حتى نهاية الموسم الجاري بعد خطئه الفادح.وتخطى توتنهام ضيفه ليفربول 2-1، ضمن الجولة السابعة من منافسات "البريميرليغ" وشهدت المباراة إلغاء هدف أحرزه لاعب الريدز لويس دياز بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، رغم أن الإعادات التلفزيونية لم توضح الخطوط التي تم اعتمادها لإصدار القرار.

وأخطأ حكم الفيديو دارين إنجليند ومساعده دان كوك في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح أثناء اللقاء.

وبعد المباراة، أثير جدل كبير في أوساط الكرة الإنجليزية بسبب الهدف الملغي، حيث أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي بيانا رسميا اعتذرت فيه عن خطأ الحكم بعدم احتساب الهدف، بالإضافة إلى نشر المحادثة التي دارت بين حكم المباراة ومساعديه في الفار وقرارهم لإلغاء الهدف رغم صحته.

ووفقا لصحيفة "التليغراف"، فإن لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي قررت استبعاد دارين إنجلاند، حكم تقنية الفار في مباراة الفريقين، من إدارة أي مباراة لنادي ليفربول حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وأكدت الصحيفة أن الحكم الإنجليزي تقرر استبعاده من قيادة أي مباراة خلال الجولة المقبلة من مباريات الدوري الإنجليزي، لكنه لن يتم إقصاؤه من إدارة مباريات أخرى في الموسم.

حيث قالت الصحيفة أن إنجلاند ما زال يحتفظ بدعم من هوارود ويب، رئيس لجنة الحكام الإنجليزية، وسيتواجد بشكل طبيعي في باقي مباريات الموسم.

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