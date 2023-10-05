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الكشف عن شعار كأس الأمم الآسيوية 2024

10/5/2023 7:20:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع تبقي 100 يوم فقط على انطلاق بطولة كأس الأمم الآسيوية 2024، كشفت اللجنة المحلية المنظمة عن شعار البطولة "هيا آسيا"، والذي يعكس الحيوية والنشاط للحدث الكروي المرتقب.
من المقرر أن تحتضن 9 ملاعب مصممة وفق أحدث المعايير العالمية، 51 مباراة خلال الفترة من 12 يناير (تشرين الثاني) إلى 10 فبراير (شباط) 2024.
وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، لتحقق بذلك رقماً قياسياً في احتضانها المهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة مرتين من قبل، وذلك في عامي 1988 و2011.
وستشهد النسخة الثامنة عشرة من جوهرة بطولات قارة آسيا، مشاركة قطر الدولة المضيفة بصفتها حامل اللقب، وتعتمد البطولة الأكبر من نوعها في قارة آسيا على الإرث الذي خلفته كأس العالم قطر 2022، والتي أقيمت للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط منذ ما يقارب العام.

ملاعب

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