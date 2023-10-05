وزير الصحة : بدأنا بإعطاء مطعوم الحصبة

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري الخميس خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس الأعيان مع وزير الصحة وعدد من عمداء كليات الطب حول المطعوم MR، إنّ الوزارة عملت على التوازي مع خطة حصر الإصابات بالحصبة بالتخطيط لحملة تطعيم ضد الحصبة.
وأضاف أن الوزارة بدأت بإعطاء اللقاح الخاص ضد الحصبة لكوادرها لحمايتهم، حيث سيتم البدء بإعطاء اللقاح خلال الفترة المقبلة، قائلا: "أمامنا 5 أو6 أسابيع وعلينا ان لا نتسبب باضرار البرنامج الوطني للتطعيم".
وأشار الهواري إلى أن الأردن في 2013 استخدم نفس مطعوم MR الخاص ضد الحصبة، حيث تم اعطاء 4 مليون جرعة منه.
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