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وزير الصحة : بدأنا بإعطاء مطعوم الحصبة

10/5/2023 7:20:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري الخميس خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس الأعيان مع وزير الصحة وعدد من عمداء كليات الطب حول المطعوم MR، إنّ الوزارة عملت على التوازي مع خطة حصر الإصابات بالحصبة بالتخطيط لحملة تطعيم ضد الحصبة.
وأضاف أن الوزارة بدأت بإعطاء اللقاح الخاص ضد الحصبة لكوادرها لحمايتهم، حيث سيتم البدء بإعطاء اللقاح خلال الفترة المقبلة، قائلا: "أمامنا 5 أو6 أسابيع وعلينا ان لا نتسبب باضرار البرنامج الوطني للتطعيم".
وأشار الهواري إلى أن الأردن في 2013 استخدم نفس مطعوم MR الخاص ضد الحصبة، حيث تم اعطاء 4 مليون جرعة منه.

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