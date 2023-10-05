البلقاء التطبيقية: مقاعد على البرنامج الموازي لطلبة الدبلوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلن المسجل العام بجامعة البلقاء التطبيقية عن توفر مقاعد شاغرة على البرنامج الموازي لمرحلة الدبلوم المتوسط في العديد من التخصصات.
وقالت الجامعة في بيان اليوم الخميس، إنه تم تفعيل (طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي)، داعية الطلبة الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق الى الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني "بوابة قبولات الدبلوم" لتقديم طلب الالتحاق، اعتبارا من اليوم ولغاية مساء الأحد المقبل او من خلال (الرابط )
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