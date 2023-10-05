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سينر يتوج بلقب بطولة الصين للتنس

10/5/2023 7:20:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توج لاعب التنس الإيطالي، جانيك سينر، ببطولة الصين المفتوحة للتنس، بفوزه على الروسي دانيل ميدفيديف، في المباراة النهائية.
فاز سينر بالمباراة 7-6 (7-2) و7-6 (7-2) في ساعتين ودقيقة، ليحقق ثالث ألقابه خلال الموسم الحالي.
وجرت المباراة في حضور 15 ألف متفرج في ملعب دياموند أرينا، وهو شيء لم يكن يتوقع حدوثه قبل عام، حين كانت هناك قيود شديدة على حضور الجماهير على الأحداث الرياضية الكبرى مثل دورة الألعاب الشتوية في بكين.
وسينطلق سينر بعد التتويج بهذا اللقب للمشاركة في بطولة شنغهاي ذات الألف نقطة، بعدما أصبح المصنف الرابع في ترتيب لاعبي التنس المحترفين، وعادل بذلك تصنيف أدريانو باناتا، الذي يعد الإيطالي الوحيد الذي يصل إلى هذه المرتبة في التصنيف منذ 1976.

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