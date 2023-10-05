المعهد الوطني للسرطان في أمريكا يؤكد على أن المنتجات البديلة تمهد الطريق للحد من التدخين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت العديد من الدراسات البحثية والتقارير الصحية على أهمية انتهاج السياسة المبتكرة للحد من أضرار التبغ كخطوة صحيحة على طريق الوصول لعالم ومستقبل خالٍ من الدخان؛ لما تنطوي عليه من إمكانات هائلة في تقليل معدلات التدخين التقليدي، وبالتالي خفض تكاليف الرعاية الصحية المتعلقة بالأمراض المرتبطة به.



وكانت دراسة بحثية حديثة ممولة من المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة الأمريكية، قد ركزت على دور البدائل المبتكرة في تحقيق انخفاض سريع في استهلاك المنتجات التقليدية، خلافاً لنتائج السياسة التقليدية المتشددة في التنظيم والتشريع وسن الضرائب، والتي لم تفلح في تحقيق لو جزء بسيط من التطلعات والآمال.



وفي سياق متصل، أوضح معهد ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، في أحدث تقرير لهما، أن معدلات النمو المرتفعة لمنتجات البديلة كالتبغ المسخن في اليابان ساهمت بشكل كبير في خفض مبيعات السجائر التقليدية منذ عام 2016 وحتى الآن.



وكشف التقرير أن تكلفة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الفشل في إيجاد الحلول للحد من استهلاك التبغ بالاعتماد على السياسة التقليدية، من أعباء اجتماعية وصحية، تزيد على تريليون دولار أمريكي سنويًا، في الوقت الذي تسهم فيه السياسة المبتكرة في التخفيف من هذه الأعباء، نظراً لدور البدائل في تخفيف المخاطر بالرغم من كونها لا تخلو منها تماماً.



وتطرق التقرير لتجارب العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والبرتغال، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وجمهورية التشيك، والفلبين، واليونان، التي عمدت لتبني السياسة المبتكرة ولتسهيل الوصول للبدائل المثبتة علمياً والمنطوية على فارق جوهري يتمحور حول مركباتها وآلية عملها وما ينتج عنها من مواد.



وأبرز التقرير أن البدائل إنما تقصي عملية حرق التبغ كما هو الحال في السيجارة التقليدية، وهي العملية التي تحمل مسؤولية التسبب بشكل مباشر بالأمراض المرتبطة بالتدخين، لا النيكوتين، ذلك أنها تتسبب في إنتاج أكثر من 6 آلاف مادة كيميائية ضارة أو يحتمل أن تكون ضارة في الدخان المنبثق منها، ومسببة للأمراض، بفعل عملية الحرق التي تبدأ عند حرارة تتجاوز 600 درجة مئوية.



وأبرز التقرير أن البدائل الخالية من الدخان تستبدل الحرق بتسخين التبغ عند درجة حرارة لا تتجاوز 350 درجة مئوية كحد أقصى، وهي درجة الحرارة التي لا تحرقه، وبالتالي فإنها تنتج مستويات أقل من المواد الضارة بنسبة تصل إلى 95% مقارنة بالسجائر التقليدية، وبالتالي زيادة احتمالية خفض الأضرار الناتجة عن التدخين.

وبالرغم من أن النيكوتين يعتبر أحد أسباب الاستمرار في التدخين، باعتباره مادة قد تسبب الإدمان، إلا أن الأبحاث العلمية تؤكد براءته من التسبب في الأمراض الناتجة عن التدخين، وهو ما صرح به مفوض إدارة الأغذية والدواء الأمريكية FDA، سكوت جوتليب في العام 2017؛ حيث قال: "ليس النيكوتين هو ما يقتلك، بل المواد المسببة للسرطان الناتجة عن إشعال التبغ."



أما أستاذ اقتصاديات الأعمال بكلية برونيل للأعمال بإنجلترا والرئيس السابق لمركز الأبحاث في ريادة الأعمال، البروفيسور فرانشيسكو موسكون، فقد أيد البدائل، مؤكداً أن التحول من السجائر التقليدية إلى المنتجات مخفضة المخاطر مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن، قد يؤدي إلى خفض النفقات الصحية في إنجلترا بنسبة تتراوح من 2.5٪ إلى 13٪، اعتمادًا على معدلات التحول، وأن هذا التحول يمكن أن يساعد المملكة المتحدة على تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على التدخين التقليدي بحلول عام 2030 مما سيؤدي إلى توفير موارد مراكز ودور الرعاية الصحية، لصرفها على الأمراض الحرجة الأخرى.



وقد خلصت الآراء إلى ضرورة انتهاج سياسة جديدة، يتم من خلالها مواصلة الالتزام بالتدابير القوية لمنع التدخين، معززاً بدعم استخدام البدائل مخفضة المخاطر، كونها تمهد الطريق للإقلاع النهائي وتشكل خياراً لمن لا يرغبون بالإقلاع، وبالتالي تسريع الوصول للقضاء على تدخين التبغ في جميع أنحاء العالم، وتحقيق أهداف الصحة العامة.