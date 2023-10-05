الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس مصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر للمرة 55، بعد فوزه على إنبي 3-0، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.
سجل أهداف "المارد الأحمر" علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 33.
وتكفل بالهدف الثاني موديست في الدقيقة 51 وسجل الهدف الثالث إمام عاشور في الدقيقة 86.
وينتظر الأهلي الفائز من النصف نهائي الثاني بين الزمالك وبيراميدز.
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