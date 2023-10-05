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الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس مصر

10/5/2023 7:20:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر للمرة 55، بعد فوزه على إنبي 3-0، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.
سجل أهداف "المارد الأحمر" علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 33.
وتكفل بالهدف الثاني موديست في الدقيقة 51 وسجل الهدف الثالث إمام عاشور في الدقيقة 86.
وينتظر الأهلي الفائز من النصف نهائي الثاني بين الزمالك وبيراميدز.

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