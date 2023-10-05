أغنى دول العالم تجتمع اليوم لتمويل صندوق المناخ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجتمع أغنى دول العالم اليوم في مدينة بون الألمانية، حيث يتوقع أن تعلن المبالغ التي سوف تستثمرها في أكبر صندوق متعدد الأطراف لتمويل المناخ، فيما تتجه الأنظار نحو الولايات المتحدة التي لم تكشف شيئا عن نيتها حتى الآن.
وانبثق صندوق المناخ الأخضر من اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم في عام 2015، وهو يمول ألواحا شمسية في باكستان ومشاريع مناخية أخرى في البلدان النامية.
وحتى الآن، صرفت أكثر من 3 مليارات دولار وقدمت التزامات بأكثر من 12 مليار دولار ، بحسب الصندوق، لكن طموحاته أكبر من ذلك بكثير، فهو يريد زيادة رأسماله، البالغ 17 مليار دولار، إلى 50 مليار دولار بحلول العام 2030. وكالات
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