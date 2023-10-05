أغنى دول العالم تجتمع اليوم لتمويل صندوق المناخ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجتمع أغنى دول العالم اليوم في مدينة بون الألمانية، حيث يتوقع أن تعلن المبالغ التي سوف تستثمرها في أكبر صندوق متعدد الأطراف لتمويل المناخ، فيما تتجه الأنظار نحو الولايات المتحدة التي لم تكشف شيئا عن نيتها حتى الآن.



وانبثق صندوق المناخ الأخضر من اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم في عام 2015، وهو يمول ألواحا شمسية في باكستان ومشاريع مناخية أخرى في البلدان النامية.



وحتى الآن، صرفت أكثر من 3 مليارات دولار وقدمت التزامات بأكثر من 12 مليار دولار ، بحسب الصندوق، لكن طموحاته أكبر من ذلك بكثير، فهو يريد زيادة رأسماله، البالغ 17 مليار دولار، إلى 50 مليار دولار بحلول العام 2030. وكالات