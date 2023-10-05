Thursday, 05 October 2023 03:42 GMT

طرق طبيعية للتخلص من صداع التهاب الجيوب الأنفية

10/5/2023 7:20:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الجيوب الأنفية تتأثر بالعديد من العوامل وتزداد أعراضها ومضاعفاتها في الطقس البارد ومع تغير الفصول، وكذلك مع انتشار الرياح المحملة بالأتربة، ولكن هناك أسباب داخلية في الجسم قد تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية.


طرق طبيعية للتخلص من صداع الجيوب الأنفية
- عمل كمادات دافئة على منطقة الجيوب الأنفية الملتهبة.
- الإكثار من شرب السوائل.
- الامتناع عن التدخين.
- الامتناع عن شرب الكافيين والقهوة والشاي.
- غسل الأنف بمحلول ملحي.
- استنشاق بخار دافئ.
- الابتعاد عن المثيرات التنفسية التي تزيد الشعور من التهاب الجيوب الأنفية.
- الابتعاد عن الهواء الجاف الذي يزيد التهاب الجيوب الأنفية.

الكونسلتو

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05102023000208011052ID1107195318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث