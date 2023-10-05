طرق طبيعية للتخلص من صداع التهاب الجيوب الأنفية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الجيوب الأنفية تتأثر بالعديد من العوامل وتزداد أعراضها ومضاعفاتها في الطقس البارد ومع تغير الفصول، وكذلك مع انتشار الرياح المحملة بالأتربة، ولكن هناك أسباب داخلية في الجسم قد تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية.



طرق طبيعية للتخلص من صداع الجيوب الأنفية

- عمل كمادات دافئة على منطقة الجيوب الأنفية الملتهبة.

- الإكثار من شرب السوائل.

- الامتناع عن التدخين.

- الامتناع عن شرب الكافيين والقهوة والشاي.

- غسل الأنف بمحلول ملحي.

- استنشاق بخار دافئ.

- الابتعاد عن المثيرات التنفسية التي تزيد الشعور من التهاب الجيوب الأنفية.

- الابتعاد عن الهواء الجاف الذي يزيد التهاب الجيوب الأنفية.



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