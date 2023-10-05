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مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

10/5/2023 7:20:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الخميس، احتفال مديرية الأمن العام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي يأتي ضمن نهج المديرية في تعظيم المناسبات الدينية وإعلاء قيمها واستنباط الدروس منها والعبر.
وألقى مساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب كلمة المديرية لافتاً إلى أن المديرية تحتفل في هذه المناسبة عملاً وترسيخاً لنهج النبوة، قائمين على واجباتنا نمد يد العون والمساعدة لكل مظلوم، ونغيث كل مضطر وملهوف، ونحمي الحمى وفق مبادئ العدل والإنسانية التي قام عليه الدين الحنيف، فالعلاقة الصادقة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تقوم على التأسّي به، والتزام منهجه القويم.
وأضاف إنا إذ نستذكر سيرة النبي الكريم، وما تحمله من معان جليلة وقيم عظيمة، لنرفع إلى عميد آل هاشم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أصدق آيات التهنئة بهذه المناسبة معاهدين الله بأن نبقى الجند المخلصين للوطن وللقيادة الهاشمية الحكيمة، سائلين الله - عز وجل - بأن يحفظ وطننا وقيادتنا، وأن يديم على الأردن أسباب الأمن والاستقرار.

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