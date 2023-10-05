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عام 2023 في طريقه ليصبح الأعلى حرارة على الإطلاق

10/5/2023 6:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت "خدمة كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي" اليوم الخميس، إن العام الحالي في طريقه لأن يصبح الأعلى حرارة على الإطلاق، مع ارتفاع معدل درجة الحرارة عالمياً حتى الآن هذا العام بمقدار 0.52 درجة مئوية عن المتوسط.
وكان الشهر الماضي هو شهر أيلول، الأعلى حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، وكانت درجة الحرارة أعلى بمقدار 0.93 درجة مئوية عن متوسط درجة الحرارة لنفس الشهر في الفترة 1991-2020.
ويقول العلماء إن تغير المناخ مصحوباً بظاهرة "النينيو المناخية" هذا العام، والتي تؤدي لتدفئة المياه السطحية في شرق المحيط الهادي ووسطه، قد ساهمتا في الارتفاعات الأخيرة على درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. CNBC




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