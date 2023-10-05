وزير التربية يوجه رسالة إلى كافة المعلمين والمعلمات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وجه وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، رسالة إلى المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي يصادف اليوم الخميس.
التالية نص الرسالة:
"إخوتي في الميدان التَّربوي،
المعلمون والمعلمات في أرجاء الوطن،
كل عام وأنتم الخير للأردن وزاد العلم لطلبتكم وبناة العز والمجد لأمتكم.
بوركت سواعدكم التي تصنع المستقبل جيلًا بعد جيل.
حفظ الله الأردن ومليكه المعلم والقائد الملهم.
وزير التربيه والتعليم
الأستاذ الدكتور عزمي محافظة"
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