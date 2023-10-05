وزير التربية يوجه رسالة إلى كافة المعلمين والمعلمات

التالية نص الرسالة: "إخوتي في الميدان التَّربوي، المعلمون والمعلمات في أرجاء الوطن، كل عام وأنتم الخير للأردن وزاد العلم لطلبتكم وبناة العز والمجد لأمتكم. بوركت سواعدكم التي تصنع المستقبل جيلًا بعد جيل. حفظ الله الأردن ومليكه المعلم والقائد الملهم. وزير التربيه والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظة"

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