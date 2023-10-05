94 % نسبة إشغال فنادق البحر الميت نهاية الأسبوع الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت جمعية الفنادق الأردنية، إن نسبة إشغال الفنادق في البحر الميت مع نهاية الأسبوع الحالي وصلت الى 94%.



وبين نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، أن معدل نسب الإشغال في العاصمة عمان بلغت 74%، وفي البحر الميت 94%، وفي البترا 76%، والعقبة 79%.



وأشار هلالات إلى أنه وصلت نسبة حجوزات فنادق البحر الميت لفئة خمس نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي إلى 90%، مقابل 81% في العقبة، و71% في العاصمة عمّان، و91% في البترا.



وأضاف أن نسب الإشغال في فنادق فئة الأربع نجوم، بلغت في العقبة 79%، والبحر الميت 98%، والعاصمة عمان 81%، فيما البترا 74%.



وأوضح أن فنادق فئة الثلاث نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 70%، والبترا 63%، والعقبة 76%.