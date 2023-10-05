الأردن يرحب بإعلان ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحّبت المملكة الأردنية الهاشمية بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2034.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأنه انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، فإن المملكة الأردنية الهاشمية تعرب عن دعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في جهدها للحصول على هذه الفرصة، وثقتها المطلقة بأن السعودية قادرة على استضافة هذا الحدث الكروي العالمي الكبير بكفاءة، وعلى نحو مشرف يعود بالفخر على العرب جميعاً.
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