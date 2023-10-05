الأردن يرحب بإعلان ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأنه انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، فإن المملكة الأردنية الهاشمية تعرب عن دعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في جهدها للحصول على هذه الفرصة، وثقتها المطلقة بأن السعودية قادرة على استضافة هذا الحدث الكروي العالمي الكبير بكفاءة، وعلى نحو مشرف يعود بالفخر على العرب جميعاً.

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