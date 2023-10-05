Thursday, 05 October 2023 02:07 GMT

الأردن يرحب بإعلان ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

10/5/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحّبت المملكة الأردنية الهاشمية بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2034.


وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأنه انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، فإن المملكة الأردنية الهاشمية تعرب عن دعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة في جهدها للحصول على هذه الفرصة، وثقتها المطلقة بأن السعودية قادرة على استضافة هذا الحدث الكروي العالمي الكبير بكفاءة، وعلى نحو مشرف يعود بالفخر على العرب جميعاً.


MENAFN05102023000208011052ID1107194888

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث