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صناعة عمّان توقع مذكرة تفاهم لبرامج تدريبية بمجالات تنقية الهواء والمياه

10/5/2023 6:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت غرفة صناعة عمّان، مذكرة تفاهم مع مؤسسة واترلو الكندية، لعقد دورات وبرامج تدريبية للشركات الصناعية في مجالات تنقية الهواء والمياه.


وأوضحت الغرفة في بيان اليوم الخميس، أن واترلو ستقدم منحاً مجانية لشركات صناعية للاستفادة من الدورات والبرامج التي يقدمها المعهد التابع لها.


وأكد المدير العام لغرفة صناعة عمان، نائل الحسامي أن الغرفة وضمن استراتيجيتها، تسعى إلى مساعدة أعضائها في تطوير منتجاتهم وآليات الإنتاج بما يتواءم مع المتطلبات الدولية الخاصة بتلوث الهواء والمياه وإدارة النفايات.


وبين المدير الإقليمي للمؤسسة، إياد العطار، أن واترلو هي منظمة عالمية غير ربحية تؤمن بأن التعليم هو الخطوة الأولى للأفراد للتغيير نحو الأفضل، وتهتم بتطوير حلول متقدمة لتنقية الهواء والماء لدعم حلول الترشيح المتطورة من أجل عالم أكثر نظافة وصحة واستدامة.

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