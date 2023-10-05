الذهب يتجه لإنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- ارتفع الذهب الخميس متجها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:14 بتوقيت غرينتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس آذار الذي لامسه يوم الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1840.90 دولار.

وقال يب جون رونغ محلل السوق لدى آي جي“على الرغم من وجود محاولة لاستقرار أسعار الذهب خلال جلسة اليوم، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغير اتجاه الأسعار حتى الآن”.

وتابع أن أي تحركات قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تكون قصيرة الأجل إذ أن بيانات الوظائف الرسمية تظل هي المحرك الرئيسي لاتجاه السوق، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الخميس.

ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس آذار.

وربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 870.16 دولار مرتفعا من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية. وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1181.15 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى في خمس سنوات الذي لامسه الأربعاء.

(رويترز)