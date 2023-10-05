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الجيش اللبناني ينظم جولة ميدانية على الحدود الشمالية

10/5/2023 6:10:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- انطلقت الجولة الميدانية التي ينظمها الجيش اللبناني على الحدود الشمالية للإضاءة على الإجراءات التي ينفذها للحد من تدفق النازحين السوريين بطرق غير شرعية.

وكان الجيش وجه دعوة إلى وسائل الإعلام للمشاركة في جولة ميدانية على الحدود الشمالية، يتخللها عرض إيجاز حول أعمال التسلل غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية من قبل النازحين السوريين، والإجراءات التي تتخذها وحدات الجيش للحد منه، والحاجات الضرورية لتعزيز هذه الإجراءات.

هذا وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، من تداعيات النزوح السوري التي تعمق أزمات لبنان.

يذكر أن السلطات الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، عبر الحدود، وقد أحبط الجيش خلال أسبوع واحد من شهر سبتمبر الماضي، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.

وأصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات تتعلق بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كل ضمن اختصاصه.

المصدر: RT

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