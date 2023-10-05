نتنياهو: إيران مسؤولة عما يجري بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل "بشجاعة وتصميم" لما قال عنه "تطهير أوكار الإرهابيين" في الضفة الغربية.

واتهم نتنياهو في تصريح صحفي له في أعقاب إصابة 5 جنود إسرائيليين في طولكرم، إيران بالوقوف بشكل مباشر عن "موجة الإرهاب" في الضفة الغربية، و "تشجيع وتمويل أعمال القتل ضد مواطني إسرائيل". وفق قوله.

وتابع: "ستحارب الحكومة الإسرائيلية الإرهاب بحزم وستحمي مواطني إسرائيل". وفق تعبيره.



