نتنياهو: إيران مسؤولة عما يجري بالضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل "بشجاعة وتصميم" لما قال عنه "تطهير أوكار الإرهابيين" في الضفة الغربية.
واتهم نتنياهو في تصريح صحفي له في أعقاب إصابة 5 جنود إسرائيليين في طولكرم، إيران بالوقوف بشكل مباشر عن "موجة الإرهاب" في الضفة الغربية، و "تشجيع وتمويل أعمال القتل ضد مواطني إسرائيل". وفق قوله.
وتابع: "ستحارب الحكومة الإسرائيلية الإرهاب بحزم وستحمي مواطني إسرائيل". وفق تعبيره.
MENAFN05102023000205011050ID1107194883
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.